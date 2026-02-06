Slušaj vest

Mozilla će u Firefox 148, koji je zakazan za izdanje 24. februara 2026., uvesti uzbudljivu novu funkciju koja korisnicima omogućava jednostavno isključivanje svih AI funkcionalnosti u pregledaču s jednim klikom.

Ova centralizovana opcija omogućava korisnicima potpunu kontrolu nad integracijom AI funkcija, čineći iskustvo korišćenja pregledača fleksibilnijim i lakšim za prilagođavanje.

Maksimalna kontrola AI funkcija

U ovom ažuriranju, Firefox će sve AI opcije koncentrisati u jedan, jednostavan za korišćenje meni. Korisnici će moći da isključe specifične AI funkcije, uključujući automatske prevode, generisanje alt teksta za PDF dokumente i pametno grupisanje tabova. Najvažnija funkcija biće opcija „Block AI Enhancements“ koja potpuno isključuje sve AI funkcionalnosti u pregledaču.

Ova opcija omogućava korisnicima da spreče prikazivanje svih AI predloga, obaveštenja i funkcionalnosti tokom korišćenja pregledača.

AI funkcije su opcionalne

Integracija AI funkcija u Firefox-u i dalje će biti na bazi opt-in opcije, što znači da korisnici imaju potpunu slobodu da odluče da li žele da koriste bilo koju od AI funkcionalnosti. Ovaj korak je u skladu s prvim obećanjem koje je Mozilla dala u novembru 2025., a koje je naglasilo važnost korisničke slobode izbora.

Nova podešavanja za AI ponudiće potpunu transparentnost i kontrolu, omogućavajući korisnicima da lako uključe ili isključe određene funkcije prema svojim željama.

Privatnost i transparentnost

Entoni Enzor-DeMeo, izvršni direktor Mozille, ponovo je potvrdio posvećenost kompanije očuvanju privatnosti korisnika i transparentnosti. Istakao je da AI treba da bude opcija koja se lako uključuje i isključuje, sa jasnim i jednostavnim kontrolama za korisnike.

„Privatnost i transparentnost moraju biti na prvom mestu kada integriramo AI u svakodnevne alate. Obezbeđujemo da korisnici mogu lako da isključe AI kad god to žele“, rekao je Enzor-DeMeo. Ovaj korak pokazuje stalnu posvećenost Mozille da korisnicima pruži veći nadzor nad njihovim podacima i iskustvom na mreži.

Zašto je nova AI funkcija važna korisnicima?

Ova nova opcija pozicionira Mozilla Firefox kao lidera u pružanju korisnički fokusiranog pregledača. Kroz AI kontrolne opcije, Firefox omogućava korisnicima da izaberu koje AI funkcije žele da koriste, uz punu kontrolu nad svojom privatnošću.

Kako AI tehnologija postaje sve važniji deo modernih pregledača, ovaj korak predstavlja prekretnicu u pružanju uravnoteženog pristupa AI pristupa koji stavlja korisnički izbor i privatnost na prvo mesto.

