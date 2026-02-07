Slušaj vest

Odluku o zabrani elektičnih ručki na vratima automobila donelo je Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija i odluka stupa na snagu 1. januara 2027, dok će modeli koji su već na tržištu imati rok do 2029. da se prilagode novoj regulativi.

Na prvi pogled, to deluje kao udar na futuristički dizajn koji su proslavili Tesla, Xiaomi, NIO, BYD i skoro svi moderni proizvođači električnih vozila. Ravne karoserije bez izbočina, vrata koja se otvaraju dodirom ili preko aplikacije i ručke koje izlaze tek kad se automobil otključa postale su simbol tehnološke sofisticiranosti. Međutim, Kina je zaključila da je taj dizajn prešao granicu bezbednosti.

Elektronsko otključavanje još uvek je dozvoljeno

Problem je jednostavan, ali sveprisutan jer je nebrojeno slučajeva u kojima se dogodilo da u saobraćajnim nezgodama ili nakon kvara baterije, elektronske ručke prestanu da funkcionišu. U praksi to znači da putnici mogu ostati zarobljeni u vozilu, dok spasioci u tom slučaju nemaju jasan i intuitivan način da otvore vrata. Nekoliko incidenata u Kini, uključujući i one sa novim električnim modelima koji su ostali bez struje posle sudara, ubrzalo je reakciju regulatora.

Nova kineska pravila zahtevaju da svaki automobil mora imati vidljivu, fizičku ručku koja se može otvoriti mehanički, bez ikakve električne energije, kako spolja, tako i iznutra. Elektronsko otključavanje i dalje je dozvoljeno, ali ne sme biti jedini način da se vrata otvore. Drugim rečima, ako elektronika otkaže, vrata i dalje moraju moći da se otvore rukom, kao u klasičnim automobilima.

1/5 Vidi galeriju Električna vozila Foto: Shutterstock, Rivian

Kina postavlja novi globalni standard

Iz ugla hi-techa, ovo je fascinantan trenutak jer pokazuje sudar dve filozofije. Jedna je filozofija Silicijumske doline i modernih EV brendova, gde se sve digitalizuje, pojednostavljuje i skriva iza softvera i senzora. Druga je filozofija industrijske bezbednosti, gde fizička dugmad, poluge i mehanički sistemi i dalje imaju presudnu ulogu jer rade čak i kad tehnologija zakaže.

Kina kao najveće tržište automobila i električnih vozila na svetu, ovom odlukom praktično postavlja novi globalni standard. Proizvođači koji žele da prodaju vozila u Kini moraće da redizajniraju vrata, a to će se gotovo sigurno preliti i na modele za Evropu i ostatak sveta, jer je preskupo razvijati potpuno različite karoserije za različita tržišta.

Foto: Shutterstock

Evropski propisi još nisu formalno zabranili električne ručke

U Evropi, gde su bezbednosni standardi tradicionalno vrlo visoki, vlasti i regulatorna tela već godinama prate sigurnosne implikacije modernih EV dizajna, uključujući skrivene ručke. Iako evropski propisi još nisu formalno zabranili takve ručke kao u Kini, moguće je da će evropski standardi za bezbednost automobila sve strože vrednovati pristupačnost fizičkih otvora vrata i jednostavnost izlaska iz vozila u hitnim situacijama.

Na našem tržištu se prodaju vozila koja većinom pristižu iz EU ili iz Kine, pa ako globalni prospekti modela, čak i oni namenjeni evropskom tržištu, budu preuređeni da uklone ili redefinišu skrivene ručke kako bi udovoljili kineskim propisima, Srbija će automatski osetiti taj uticaj kroz uvoz takvih modela.

Doći će do promena i na našem tržištu

Drugim rečima, verovatno će automobili koji se dopremaju u Srbiju početi da dolaze sa tradicinalnim ručkama koje se uvek mogu otvoriti ručno, čak i na modelima koji su ranije imali savremenije sisteme.

Paradoks je u tome što su skrivene ručke uvedene da bi automobili bili aerodinamičniji i efikasniji, čime se produžava domet električnih vozila. Sada Kina poručuje da tih nekoliko kilometara više autonomije ne vredi ako ugrožava bezbednost putnika i spasilaca.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: