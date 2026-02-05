Slušaj vest

U ponedeljak, 5. februara 2026., SpaceX je privukao pažnju kupovinom Maskovog AI startapa xAI. Prema Bloomberg-u, vrednost preduzeća sada iznosi 1,25 biliona dolara, što ga čini jednom od najvrednijih privatnih kompanija na svetu.

Ova akvizicija spaja Maskovu raketnu kompaniju sa njegovim AI ambicijama, stvarajući ono što je on opisao kao „najambiciozniji, vertikalno-integrisani inovacioni motor na Zemlji i van nje“.

Maskove ambicije idu dalje od Zemlje

U memorandum objavljenom u New York Times-u, Mask je predstavio viziju koja zvuči kao iz naučne fantastike. Planira orbitalne data centre, AI satelite i svemirski internet koji bi mogao da promeni globalnu komunikaciju.

Mask je čak uporedio svoje planove sa izgradnjom „svesnog Sunca“, naglašavajući da je dugoročno skaliranje AI moguće samo kroz energiju dostupnu u svemiru. „AI u svemiru je jedini način da se skalira,“ napisao je, dodajući i malo humora: „Svemir se zove ‘svemir’ s razlogom.“

Vrednosti rastu pred mogući IPO

Akvizicija dolazi u trenutku kada se razgovara o IPO-u SpaceX-a vrednom 1,5 biliona dolara, što bi moglo biti najveće u istoriji. Privatna vrednost kompanije brzo raste: prošlog leta bila je 400 milijardi dolara, u decembru 800 milijardi, a sada, sa xAI, gotovo 1,25 biliona.

xAI je samostalno poslednji put vrednovan na 230 milijardi dolara, što čini fuziju ogromnim skokom u kombinovanim resursima i uticaju.

AI od raketa do društvenih mreža

Maskov zaokret ka AI obuhvata više industrija. Prošle godine, njegova društvena mreža X se spojila sa xAI, stvarajući čatbota Grok. U međuvremenu, u Tesli, Mask se fokusirao na AI-pokretane mašine, humanoidne robote i robotakse, dok je smanjio proizvodnju tradicionalnih automobila.

Ova akvizicija signalizira Maskovu strategiju integracije AI u sve oblasti kojima se bavi od svemirskih istraživanja do društvenih mreža i autonomnih vozila.

Kontroverzna strana Maskove ekspanzije

Fuzija dolazi sa kontroverzom. Grok, xAI-jev čatbot, kritikovan je zbog omogućavanja štetnog sadržaja, što postavlja pitanja o etici i regulaciji AI. Kritičari upozoravaju da brza ekspanzija AI platformi u kombinaciji sa Maskovom ogromnom tehnološkom imperijom može imati nepredvidive posledice po društvo.

Ipak, Mask ostaje fokusiran na svoju kosmičku viziju, tvrdeći da AI u svemiru može pomoći čovečanstvu da razume univerzum i „proširi svetlost svesti do zvezda“.

