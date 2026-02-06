Slušaj vest

Formula E, takmičenje potpuno električnih automobila, nije samo spektakl tehnologija koja se razvija na stazi može uskoro stići i do vašeg punjača.

decembra, 20 vozila će se utrkivati po ulicama Sao Paula u Brazilu. Staza od 2,93 km ima dugačke pravce za ubrzavanje i samo 11 krivina, gde automobili mogu da dostignu brzinu do 322 km/h.

Brzina koja oduzima dah

Formula E automobili ubrzavaju od 0 do 96 km/h za samo 1,82 sekunde. Iako nisu brži od Formula 1, koja dostiže 375 km/h, ovi električni bolidi pokazuju koliko napredovala tehnologija baterija.

Sezona 12 Formula E počinje upravo u Sao Paulu. Od 2014. godine, serija je ubrzala razvoj, dodala timove i stvorila vozila gotovo jednako brza kao najpoznatiji trkački automobili na svetu.

Baterija na maksimumu

Baterije u ovim automobilima na prvi pogled deluju obične. "Baterija u vašem daljinskom upravljaču ima istu osnovnu hemijsku reakciju kao i baterije u automobilima i trkačkim bolidima," kaže Douglas Campling iz Fortescue Zero u UK.

Svaka baterija ima katodu i anodu. Kad je u upotrebi, elektron prelazi s anode na katodu i pokreće motor. Ali u trkačkom bolidu, baterija mora skladištiti dovoljno energije za čitavu trku i istovremeno je brzo oslobađati.

Od zamene automobila do završetka trke

U ranim sezonama Formula E, baterije nisu mogle da izdrže celu trku, pa su vozači morali da menjaju vozila na pola. Danas, jednim punjenjem mogu da završe trku od početka do kraja.

Trenutne baterije čuvaju oko 52 kWh, dovoljno da napajaju frižider skoro dva meseca. Ali samo skladištenje energije nije dovoljno baterija mora moći i da je brzo isporuči.

Snaga i fleksibilnost

Formula E baterija može da isporuči i primi energiju snagom od 600 kW više od 800 konjskih snaga. Za poređenje, baterija u Toyoti Prius to radi sa manje od polovine snage.

C-rate, još jedna mera performansi, pokazuje koliko brzo se cela baterija može isprazniti ili napuniti. Formula E baterije imaju izuzetno visok C-rate, što omogućava brzo punjenje i pražnjenje bez oštećenja.

Kako baterija pomaže automobilu

Svaka baterija se sastoji od stotina ćelija veličine A5 s hlađenjem između. One ne samo da čuvaju energiju, već i ojačavaju šasiju vozila, štedeći težinu i povećavajući stabilnost.

Koristi se lithium-ion NMC tehnologija sa niklom, manganom i kobaltom, optimizovana za visoku snagu i trkačke performanse.

Strategija punjenja u trci

Formula E timovi koriste dve pametne tehnike: regenerativno kočenje i Pit Boost brzo punjenje u boksu.

Pri kočenju, motori na prednjoj i zadnjoj osovini rade kao generatori i vraćaju energiju u bateriju. Pit Boost puni vozilo za 30 sekundi sa 3,85 kWh, četiri puta brže od komercijalnih punjača.

Tehnologija sa staze stiže do vas

Sve što se nauči u Formula E često se primenjuje na obične električne automobile. Fortescue Zero je razvila Elysia sistem za upravljanje baterijama, sada u Jaguar Land Rover vozilima, omogućavajući brže punjenje i bolju efikasnost.

Kao što retrovizori i ABS kočnice potiču iz trka, sledeće generacije baterija i punjenja sa staze mogu se naći u vašem automobilu za samo nekoliko godina. Trkači u Sao Paulu već voze tehnologiju budućnosti.

