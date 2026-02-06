Slušaj vest

Evropska komisija formalno je optužila TikTok za kršenje pravila EU o onlajn sadržaju, navodeći da dizajn aplikacije podstiče zavisničko ponašanje korisnika. Kompaniji preti kazna do 6% globalnog godišnjeg prometa matične firme ByteDance.

Optužbe su iznete nakon jednogodišnje istrage sprovedene po Aktu o digitalnim uslugama. Ovaj zakon obavezuje velike platforme da procene i ublaže rizike koje njihove usluge mogu predstavljati po korisnike.

Zavisničke funkcije u fokusu istrage

Regulatori su kao problematične naveli beskonačno skrolovanje, automatsku reprodukciju i push notifikacije. Posebno je istaknut personalizovani sistem preporuka sadržaja.

Prema Komisiji, ove funkcije korisnicima stalno nude novi sadržaj i podstiču produženo korišćenje aplikacije. Takav dizajn, navodi se, može otežati prekid korišćenja.

Posebna zabrinutost zbog dece i ranjivih grupa

Evropska komisija izrazila je zabrinutost zbog uticaja TikToka na fizičko i mentalno zdravlje korisnika. Poseban fokus stavljen je na decu i ranjive odrasle osobe.

Regulator tvrdi da TikTok nije dovoljno analizirao obrasce kompulzivne upotrebe. Kao primeri navedeni su noćno korišćenje aplikacije kod maloletnika i učestalo otvaranje aplikacije.

EU traži promene u dizajnu aplikacije

Komisija smatra da TikTok nije primenio dovoljno efikasne mere za smanjenje rizika. To uključuje alate za kontrolu vremena provedenog na aplikaciji i roditeljske kontrole.

Evropska komesarka za tehnologiju Henna Virkkunen izjavila je da se od TikToka očekuju konkretne promene dizajna u Evropi. Cilj je, kako je rekla, bolja zaštita maloletnika.

TikTok odbacuje optužbe i priprema odgovor

TikTok je odbacio optužbe Evropske komisije, ocenjujući ih kao netačne i neosnovane. Kompanija je najavila da će koristiti sva pravna sredstva kako bi ih osporila.

TikTok sada ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju Komisije i dostavi pisani odgovor. Konačna odluka očekuje se nakon završetka tog postupka.

