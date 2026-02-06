Slušaj vest

Lynk & Co 08 je dokazao da plug-in hibridi mogu biti ozbiljni električni automobili. Test je izveden na stazi Centro Dinámico Pegaso u meksičkoj Toluki, pod nadzorom stručnjaka, telemetrijskih inženjera i nezavisnih tehničara. Vozilo je vozilo više od šest sati, pri prosečnoj brzini od 50 do 60 km/h, bez ikakvih laboratorijskih trikova.

Ovaj podvig je važan jer pokazuje stvarni električni domet u realnim uslovima, a ne samo po WLTP standardu. Za vlasnike plug-in hibrida, ovo znači da svakodnevne gradske i prigradske vožnje mogu biti potpuno bez emisija.

Foto: Lynk & Co

Tajna dugog dometa

Rekord se ne bi dogodio bez moćne baterije: Lynk & Co 08 koristi visokonaponsku bateriju neto kapaciteta 39,6 kWh, sa sofisticiranim sistemom toplotnog upravljanja. Taj sistem održava optimalnu temperaturu baterije čak i pri dugotrajnom opterećenju, što je ključ za stabilan i dugačak električni domet.

Aerodinamika vozila takođe igra važnu ulogu. Sa koeficijentom otpora vazduha ispod 0,30, SUV ove veličine postiže neuobičajeno povoljne vrednosti, što smanjuje potrošnju energije i omogućava duže vožnje samo na struju.

Foto: Shutterstock

Električni potencijal daleko iznad proseka

Po standardima WLTP, Lynk & Co 08 nudi oko 200 kilometara električnog dometa, što već nadmašuje većinu današnjih plug-in hibrida. Rekordni test je pokazao da taj potencijal može da se proširi do 293 kilometra u realnim uslovima, dok vozač uživa u tihi i potpuno električnoj vožnji.

Ovo praktično znači da većina dnevnih vožnji može biti potpuno ekološka, dok benzinski motor pruža sigurnost i fleksibilnost za duža putovanja. Hibridni plug-in više nije kompromis, već punopravni električni automobil sa rezervom.

1/7 Vidi galeriju Lynk Co 08 dokazuje snagu električne tehnologije Foto: Shutterstock

Balans snage i efikasnosti

Lynk & Co 08 kombinuje 1,5 litarski turbobenzinski motor i elektromotor, sa ukupnom snagom sistema od 346 KS. Elektronika automatski upravlja prelazom između električnog i hibridnog režima, zavisno od izabranog programa i uslova na putu.

Ovaj balans omogućava vozaču da uživa u moćnom SUV-u, ali sa minimalnim uticajem na životnu sredinu kada je moguće. Plug-in hibrid postaje praktičan i za grad i za duža putovanja, bez kompromisa u performansama.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za budućnost plug-in hibrida?

Ovaj rekord pokazuje da plug-in hibridi nisu samo privremeni prelaz između benzina i struje. Napredak u baterijama, elektronici i aerodinamici znači da ovakvi automobili mogu ozbiljno konkurisati potpuno električnim vozilima.

Za vozače, to znači veću slobodu i ekološki prihvatljiviju vožnju, dok proizvođači dobijaju jasnu potvrdu da ulaganje u električne tehnologije plug-in hibrida ima smisla. Lynk & Co 08 je pokazao da budućnost hibrida može biti impresivno električna.

