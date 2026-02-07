Slušaj vest

Zimske olimpijske igre zvanično su otvorene 6. februara na stadionu Đuzepe Meaca u Milanu, poznatijem kao San Siro. Takmičenja će se, pored Milana i Kortine, održavati i u još nekoliko poznatih zimskih sportskih centara.

Velika novina ove godine je da organizatori uvode napredne digitalne tehnologije, pre svega veštačku inteligenciju i pametne snimače poput dronova, koji će promeniti način na koji milioni ljudi gledaju takmičenja širom sveta.

Zimske olimpijske igre Foto: David Davies / PA Images / Profimedia

Dronovi kao da ste na stazi

Jedna od najzanimljivijih inovacija su FPV dronovi, odnosno male letelice sa kamerama koje mogu da lete veoma blizu sportista, brzinama koje obični snimateljski helikopteri ili kamere ne mogu da prate.

Ovi dronovi će po prvi put u istoriji zimskih igara snimati trke sa staza za bob, sankanje i slične discipline, prateći sportiste iz neposredne blizine i velikom brzinom. Na taj način gledalac koji sedi kod kuće ili na velikom ekranu prati takmičenje, može da ima osećaj kao da je na stazi sa takmičarima.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nova dimenzija prenosa

Veštačka inteligencija se koristi i u trenutnim reprizama koje vidimo na televiziji i drugim ekranima, ali umesto običnog usporenog snimka, sada AI kombinuje slike sa više kamera i u deliću sekunde generiše 3D prikaze trenutaka, na primer, skoka skijaša u vazduhu, dok usput prikazuje visinu skoka, brzinu i druge zanimljive podatke. To znači da gledaoci ne samo da će videti šta se desilo, već će dobiti objašnjenje šta ti podaci znače i zašto su važni.

Na zvaničnom olimpijskom internet portalu ugrađen je i AI asistent koji zna sve važne informacije o Olimpijskim igrama – rezultate, pravila sportova, rasporede i druge podatke. Ako gledalac nije siguran šta znače neka pravila ili želi rezultate najbrže moguće, dovoljno je da postavi pitanje AI-ju, koji će dati tačan odgovor zasnovan na podacima, ne samo nasumično.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pametna obrada video materijala

Organizatori koriste i cloud tehnologije tj. računanje u oblaku da bi brzo obradili i distribuirali hiljade sati snimaka i video klipova širom sveta. AI automatski prepoznaje sportiste i bitne trenutke, opisuje ih, označava i šalje na društvene mreže ili TV kanale. Ovo omogućava da se čak i kratki highlight-i, odnosno najbolji delovi takmičenja pojave u rekordnom roku.

Ove Olimpijske igre tako postaju tehnološki spektakl koliko i sportski događaj, dakle spoj veštačke inteligencije i ljudske atletske izvrsnosti koji predstavlja novi način praćenja sportskih događaja u realnom vremenu.

