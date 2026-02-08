Slušaj vest

Tradicionalno, programiranje je podrazumevalo sate i sate učenja, pisanja liniju po liniju koda i savladavanja komplikovanih jezika. Danas je situacija potpuno drugačija jer AI alati mogu da pišu kod umesto vas.

To funkcioniše tako što vi AI‑ju kažete šta želite da napravite, skoro kao da objašnjavate ideju prijatelju, te veštačka inteligencija kreira program koji radi ono što ste zamislili. Na kraju, vi sami potom samo proveravate rezultat, prilagođavate ga i usmeravate AI kako bi sve funkcionisalo kako treba.

Foto: Shutterstock

Šta podrazumeva sertifikat koji LinkedIn izdaje?

Ovaj novi sistem, nazvan „vibe coding“, ne znači da više ne morate da učite o programiranju, naprotiv, i dalje je važno znati osnove, ali sada fokus više nije na ručnom pisanju svakog dela koda, već na tome kako da efikasno koristite AI da ubrzate i unapredite svoj rad.

Sertifikat koji LinkedIn izdaje potvrđuje upravo tu sposobnost – da neko zna kako da vodi projekat gde AI radi veliki deo posla, i da razume kako da kontroliše i prilagođava rezultate.

Foto: Shutterstock

Traži se samo da znate da usmeravate AI

Sa jedne strane, ova promena omogućava ljudima koji nemaju tradicionalno obrazovanje u programiranju da postanu konkurentni na tržištu rada. Sa druge strane, kompanijama daje jasan signal da kandidat koji poseduje ovakav sertifikat razume savremene alate i tehnologije, što je sve važnije u svetu gde AI postaje sastavni deo svakodnevnog poslovanja.

U praksi, ovo znači da ljudi sada mogu da grade aplikacije, pravila ili programe uz pomoć AI, ali i da pokažu svoje veštine u formalnom obliku, kroz sertifikat koji LinkedIn priznaje. Umesto da godinama učite sve komplikovane detalje kodiranja, sada možete da pokažete da znate kako da “usmeravate” AI, a to je veština koja sve više dobija na značaju.

Foto: Shutterstock

Primer kako nove tehnologije menjaju način učenja

LinkedIn-ov potez je deo šireg trenda u svetu tehnologije gde AI nije više samo alat za stručnjake, već postaje nešto što svako može da koristi, uz minimalne tehničke prepreke. „Vibe coding“ je primer kako nove tehnologije menjaju način učenja i dokazivanja stručnosti, i kako se svet rada prilagođava digitalnoj eri.

Za sve one koji žele da ostanu konkurentni, ovo je prilika da nauče i formalno pokažu svoje veštine u oblasti koja će u budućnosti samo rasti.

Foto: Shutterstock

Velika promena na tržištu rada

Povrh svega, ovo znači i velika promena na tržištu rada gde se menjaju pravila igre imajući u vidu da je do sada važilo da ako želite dobar posao u IT-ju, morate godinama da učite programiranje, da znate razne jezike i da pišete hiljade linija koda. To je bio filter koji je odbijao 90% ljudi, ali ada se pojavljuje nova realnost. Čovek više nije radnik koji kuca kod, već direktor koji govori računaru šta da napravi i LinkedIn sada prvi put to priznaje zvanično.

To znači sledeće da će na tržištu rada početi da se pojavljuju oni koji nisu klasični programeri, ali umeju da prave aplikacije, sajtove, sisteme i alate uz pomoć AI. To su svi oni koji znaju da objasne ideju, prepoznaju greške, dorade rezultat i povežu sve u funkcionalan proizvod.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: