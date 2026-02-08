Slušaj vest

Kompanija američkog milijardera Ilona Maska SpaceX, saopštila je investitorima da će prioritet dati sletanju na Mesec, a kasnije će pokušati misiju na Mars, preneo je američki list Volstrit džournal.

Do sada je SpaceX govorio o ambicioznim planovima da pošalje nezavisnu, bespilotnu misiju na Mars već krajem 2026. godine i bila je to ambicija koja je godinama predstavljala centralni deo vizije kompanije da učini čovečanstvo višeplanetarnom vrstom.

1/6 Vidi galeriju SpaceX Foto: Shutterstock

Zašto Mesec sada dolazi pre Marsa?

Međutim, prema najnovijim izvorima, taj plan će morati da sačeka. Umesto toga, SpaceX se fokusira na postizanje sletanja na Mesec bez ljudi i to do marta 2027. godine.

Ova promena plana odražava prvenstveno praktične i strateške razloge imajući u vidu da raketa koju SpaceX razvija pod nazivom Starship, još uvek nije u potpunosti spremna za složene misije dubljeg svemira. Starship je ogromna raketa od nerđajućeg čelika osmišljena kao svemirski brod koji će jednog dana prevoziti teret i ljude ne samo do Meseca i Marsa, već potencijalno i dalje. Ipak, da bi se to ostvarilo, potrebno je dodatno testiranje, uključujući lansiranja, sletanja i povratak sa samog Meseca, pre nego što se razmatra riskantniji put do Crvene planete.

sletanje na Mesec Foto: Shutterstock

Žele da koriste mesečeve resurse za dublje istraživanje svemira

Drugo, program NASA-e za povratak na Mesec iliti Artemis, igra veliku ulogu u ovoj odluci. Naime, NASA ima dugoročne ambicije koje ne uključuju samo slanje astronauta na Mesec ponovo (što nije učinjeno od poslednje misije Apollo 1972. godine), već želi i da koristi Mesečeve resurse kao odskočnu dasku za dublje istraživanje svemira.

SpaceX je, kao deo tih planova, angažovan da izgradi i lansira lunarni modul i slične tehnologije, pa se fokus premestio na ispunjavanje tih dogovorenih ciljeva.

Foto: Venturi Astrolab / Ferrari / ProfimediA

Letelica ide na Mesec bez posade

Još jedan važan faktor pri donošenju odluke sigurno je bila i jaka konkurencija kada su u pitanju svemirska istraživanja, jer pored SpaceX-a i NASA-e, i druge svemirske sile, posebno Kina, ulažu znatne resurse u svoje lunarne misije. Konkurencija da prva postavi ljudsku ili robotsku prisutnost na Mesecu nakon Apola izvesno je da podstiče kompanije poput SpaceX-a da dokažu svoje sposobnosti u realnom vremenu.

Bilo kako bilo, plan za Mart nije ukinut, ali je odložen. Konkretno, trenutni cilj SpaceX-a je da u martu 2027. godine pošalje Starship na Mesec bez posade, odnosno robotizovanu letelicu koja bi trebala da sleti na površinu Meseca.

Foto: Shutterstock

Koliko je Mars još važan?

Ovaj tip misije omogućava inženjerima da prate svaki aspekt letelice i njenog sistema u uslovima koji liče na pravi svemirski let, ali bez potencijalnog rizika po ljudske živote. Ako sve prođe dobro, to će biti ključni korak pre nego što se otvori put izazovnijim ciljevima, kao što su Mars i dalje destinacije.

Analitičari i stručnjaci smatraju da je ova odluka pragmatičan korak napred jer prvo treba apsolvirati Mesec, učiti i usavršavati tehnologiju, pa tek onda ići na crvenu planetu. Uostalom, već ranije su Mask i SpaceX govorili o tome da je Mars daleki san koji najpre zahteva višestruka nepotrebna testiranja i tehnologiju koja još nije potpuno spremna. Sam Mask jednom je rekao da je Mesec “odvratan cilj” za njegov tim jer je fokus već godinama bio Mars, ali se čini da se strategija sada prilagođava realnostima razvoja tehnologije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: