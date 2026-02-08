Slušaj vest

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava da vaš telefon komunicira sa drugim uređajima kad ih samo približite jedan drugom, na primer, kada plaćate beskontaktno karticom preko telefona ili koristite telefon kao digitalnu karticu za hotelski ključ. Do sada su te funkcije bile relativno skromne i podrazumevale su plaćanje, otvaranje vrata kod nekih sistema ili brz prenos malih podataka.

Nije reč o novitetu jer je NFC već godinama integrisan u skoro sve moderne pametne telefone, ali najnovije najave pokazuju da NFC tehnologija dobija veliki upgrade koji bi mogao da promeni način na koji koristimo telefone u svakodnevnom životu.

Foto: Shutterstock

Evo šta se očekuje u narednih godinu-dve dana: Brži prenos podataka – nova NFC tehnika bi mogla da poveća brzinu prenosa podataka čak do osam puta više nego danas, što znači da ćete moći da prebacujete veće fajlove ili informacije bukvalno u trenutku, a ne sporo kao ranije; Više funkcija jednim dodirom – umesto samo plaćanja telefonom, nova NFC tehnologija omogućava da jedan „tap“ telefonom uradi više stvari odjednom; Povećana bezbednost – sigurnost pri ovakvim interakcijama biće pojačana, tako da će prilikom otključavanja vrata, plaćanja ili pristupa podacima biti teže da neko zloupotrebi vaš telefon ili identitet; Digitalni ključevi za sve – NFC bi mogao da postane glavni način za ulazak u dom, auto ili poslovni prostor, bez fizičkih ključeva, samo približite telefon ili pametni uređaj i ulaz vam je omogućen

Foto: Profimedia

Telefon postaje univerzalni ključ

Generalno gledano, nova verzija NFC-a nije zamišljena samo za plaćanje u prodavnici, ideja je da telefon postane univerzalni daljinski upravljač za vaš život. Na primer, kada dođete kući, jednim dodirom telefona o mali čip pored vrata otključavate stan, uključujete svetlo i grejanje i isključujete alarm. U automobilu isto telefon postaje ključ, priđete, vrata se otvore, a motor se pokrene bez vađenja ičega iz džepa.

Ipak, najveća novost je brzina imajući u vidu da je stari NFC bio dobar za sitne podatke, ali novi standard može da prenosi mnogo više informacija u deliću sekunde. To znači da ćete moći da, recimo, prislonite dva telefona i odmah razmenite fotografije, kontakte ili dokumenta, bez slanja mejlova, kablova ili čekanja.

Foto: Shutterstock

Da li je NFC bezbedniji od običnog ključa?

Kad telefon koristi NFC da otključa vrata, informacije se ne šalju u tzv. otvorenom tekstu kao što su kodovi sa papira. One su šifrovane, što znači da su pretvorene u kompleksne kodove koje je gotovo nemoguće pročitati bez pravog ključa. To je slično kao kada pričate u šifrovanom kodu, pa bez lozinke niko ne može da razume šta se govori.

Telefon ne otključava vrata samo zato što se približi. Najčešće se traži bar jedan dodatni sigurnosni element koji zna samo vlasnik kao što je otisak prsta, prepoznavanje lica, PIN ili lozinka. Ovo znači da čak i ako neko ukrade telefon, ne može odmah da otvori vrata bez vaše biometrije ili šifre.

