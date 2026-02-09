Slušaj vest

U neverovatnom obrtu, južnokorejska kripto berza Bithumb greškom je poslala više od $40 milijardi (32 milijarde funti) u Bitcoin korisnicima, što ih je na kratko učinilo multi-milionerima.

Greška se desila u petak, kada je Bithumb planirao da korisnicima dodeli skroman novčani bonus od 2,000 wona ($1,37). Umesto toga, korisnicima je greškom poslato 2,000 bitcoina, što je izazvalo šok u kripto svetu.

Bithumb brzo ispravlja grešku

Bithumb je brzo prepoznao grešku i uverio korisnike da je gotovo sav nestali Bitcoin povraćen. U izjavi, platforma je potvrdila da je u 35 minuta nakon što su uočili grešku, ograničila trgovinu i povlačenje sredstava za 695 pogođenih korisnika.

Kompanija je uspela da povrati impresivnih 99,7% od ukupno 620,000 bitcoina koji su greškom poslati. Bithumb je naglasio da incident nije imao nikakve veze sa spoljnim hakovanjem ili sigurnosnim propustima, i uverio korisnike da nije bilo problema sa sistemskom bezbednošću ili upravljanjem imovinom.

Finansijski regulator preuzima istragu

Nakon incidenta, južnokorejska Finansijska supervisorska služba (FSS) održala je hitan sastanak u subotu, izjavivši da će istražiti ovaj slučaj. Ako se otkrije bilo kakva ilegalna aktivnost, biće pokrenuta zvanična istraga.

CEO Bithumb-a, Lee Jae-won, izrazio je žaljenje zbog incidenta i obećao da će se fokusirati na povratak poverenja korisnika. "Ovaj incident ćemo iskoristiti kao lekciju i prioritizovati ‘poverenje korisnika i njihovu sigurnost’ umesto spoljnog rasta", rekao je Lee.

Kompenzacija i buduće mere

Kako bi obeštetio pogođene korisnike, Bithumb je najavio da će svim korisnicima koji su koristili platformu u vreme greške isplatiti 20,000 wona ($13,66). Kompanija će takođe ukloniti naknade za trgovinu za ove korisnike, kao meru izvinjenja.

Pored toga, Bithumb planira da uvede AI sisteme za bolje otkrivanje abnormalnih transakcija i poboljša verifikaciju kako bi sprečila slične greške u budućnosti.

Slični incidenti podstiču diskusiju

Ova greška nije jedini sličan slučaj u finansijskom sektoru. U aprilu 2024., Citigroup je napravio neverovatnu grešku, greškom prebacivši $81 trilion na račun korisnika, umesto $280. Iako je greška otkrivena na vreme i povraćena u roku od nekoliko sati, podigla je pitanja o potrebi za strožijom regulacijom u finansijskom sektoru.

Incident sa Bithumb-om verovatno će pokrenuti dalju diskusiju o finansijskoj regulaciji i tome kako kompanije upravljaju visoko vrednim transakcijama. Greška Bithumb-a od $40 milijardi u Bitcoinu podseća nas na potencijalne rizike u svetu kriptovaluta. Dok platforma povlači lekcije i umiruje korisnike, ovaj incident sigurno će podstaći raspravu o većim sigurnosnim protokolima i regulaciji u finansijskom sektoru.

