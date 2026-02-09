Slušaj vest

Tinder je uveo veštačku inteligenciju (AI) kako bi rešio problem „swipe fatigue“ i unapredio iskustvo korisnika.

Novi AI alati pomažu korisnicima da lakše započnu konverzacije i povežu se sa kompatibilnijim partnerima, smanjujući potrebu za beskrajnim listanjem profila.

AI takođe analizira ponašanje korisnika kako bi preporučio bolje match-eve i pomogao u optimizaciji profila.

Cilj je smanjiti napor i povećati kvalitet veza, umesto da se korisnici samo povremeno „matchuju“ bez dubljih razgovora.

Foto: Shutterstock

Olakšavanje početka konverzacija

Tinder sada nudi personalizovane icebreaker poruke temeljene na zajedničkim interesima. To omogućava korisnicima da lakše započnu razgovor, smanjujući pritisak i povećavajući šanse za stvarne konverzacije umesto površnih ćaskanja.

Ovaj pristup bi mogao da poveća broj kvalitetnih interakcija, jer korisnici više neće biti u dilemi šta da napišu nakon match-a, što je ranije bila česta prepreka za mnoge.

Foto: Shutterctock

Pametniji match-evi: AI razume šta vam se sviđa

AI u Tinderu analizira vaše ponašanje i interesovanja kako bi prikazao samo profile koji su zaista kompatibilni. Ovaj pametan sistem smanjuje vreme provedeno u swajpovanju, omogućavajući vam da se fokusirate na kvalitetne potencijalne partnere.

Ovaj pristup takođe omogućava bolje korisničko iskustvo jer se sada prikazuju samo najrelevantniji profili, čime se povećava šansa za stvarnu povezanost.

Foto: Shutterstock

AI kao vaš lični dating konsultant

Tinder nudi AI alate koji pomažu korisnicima da optimizuju svoje profile. AI predlaže bolje fotografije i tekstove biografija kako bi profil bio atraktivniji i povećao šanse za match.

Ovaj alat omogućava korisnicima da unaprede svoje šanse za uspeh na aplikaciji, fokusirajući se na kvalitet, a ne samo kvantitet konekcija.

Foto: Shutterstock

Potpunu kontrolu nad preporukama

Tinder je obezbedio potpunu kontrolu korisnicima: svi AI predlozi su jasno označeni, a korisnici mogu da ih prihvate, odbiju ili prilagode prema svojim željama. Ovaj nivo transparentnosti garantuje korisnicima sigurno i personalizovano iskustvo.

Tinder postavlja nove standarde u digitalnom upoznavanju, koristeći AI za bolje personalizovane preporuke i smanjenje vremena provedenog u besmislenom swajpovanju. Sa AI-jem, aplikacija se fokusira na kvalitetne veze, čime omogućava korisnicima da se lakše povežu sa pravim partnerima.

