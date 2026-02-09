Slušaj vest

BMW je priznao da je ponuda grejanih sedišta kao pretplatničke usluge bila greška. Ova opcija je uvedena 2022. godine, omogućavajući kupcima da plate oko 18 dolara mesečno za aktivaciju grejanih sedišta, koja su već standard u mnogim jeftinijim automobilima. Odluka je izazvala široku reakciju vozača.

Kao odgovor na kritike, BMW je ukinuo pretplatu na grejana sedišta 2023. godine, a umesto toga ponudio ih kao standardnu opciju ili jednokratnu kupovinu. Međutim, kompanija ostaje posvećena prodaji drugih post-purchase funkcija putem pretplate.

Pretplata na grejana sedišta

Pretplata na grejana sedišta bila je previše za mnoge kupce. Naplaćivanje funkcije koja je već standardna u jeftinijim automobilima delovalo je nepravedno i izazvalo bes među vlasnicima BMW vozila. Ova reakcija je naterala kompaniju da preispita svoj pristup.

Alexandra Landers iz BMW-a priznala je da je ovaj potez bio loš izbor. "Kritike smo dobili zbog grejanih sedišta, tako da ovo verovatno nije bio najbolji način da počnemo," rekla je. Iako su odustali od ove funkcije, BMW i dalje veruje u svoj model pretplate za druge opcije.

Fleksibilnost ili frustracija?

BMW nastavlja sa svojim modelom pretplate, iako je ukinuo pretplatu za grejana sedišta. Kompanija opravdava ovu strategiju nudeći funkcije poput naprednih sistema pomoći vozaču (ADAS) putem pretplate, tvrdeći da oni imaju stalne operativne troškove.

Dok neki kupci cene fleksibilnost da otključaju funkcije kasnije, drugi smatraju da je to dodatni trošak koji ne bi trebalo da plaćaju. Model pretplate za tehnologiju kao što je adaptivni tempomat i dalje izaziva podeljena mišljenja.

Ostale BMW funkcije na pretplatu

BMW-ov ConnectedDrive sistem nudi dodatne funkcije za naknadu, uključujući adaptivna suspenzija, sigurnosne kamere i "Apple CarPlay pripremu". Ove funkcije mogu biti otključane nakon kupovine, ali mnoge od njih su već standard u jeftinijim vozilima.

Iako ponuda ovih funkcija pruža fleksibilnost, mnogi kupci smatraju da bi one trebalo da budu uključene u cenu vozila. Za neke, plaćanje dodatno za osnovnu tehnologiju deluje kao nepravedno naplaćivanje.

BMW odbija performanse na pretplatu

BMW je jasno rekao da neće naplaćivati nadogradnje performansi ili povećanje dometa vozila putem pretplate, za razliku od kompanija kao što je Tesla. Neće biti dodatne snage ili dometa otključanih nakon kupovine.

Kompanija je postavila jasnu granicu kada su u pitanju performanse, fokusirajući se na ponudu tehnoloških i sigurnosnih funkcija putem svog ConnectedDrive sistema. BMW neće unovčiti osnovne performanse vozila.

