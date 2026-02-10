Slušaj vest

Aplikacija za razmenu poruka Telegram mogla bi da se suoči sa novčanim kaznama u iznosu do 64 miliona rubalja (oko 674.000 evra) tokom osam predstojećih sudskih ročišta u Rusiji, prenela je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na sudsku dokumentaciju.

Kako se navodi, postupci su pokrenuti zbog navodnog neuklanjanja sadržaja koji je, prema ruskom zakonodavstvu, zabranjen ili mora biti uklonjen sa platforme.

Telegram, koji je osnovao preduzetnik ruskog porekla Pavel Durov, predstavlja jedan od ključnih kanala za privatnu i javnu komunikaciju u Rusiji i regionu. Platformu svakodnevno koriste državni zvaničnici, uključujući i Kremlj, ali i opozicione grupe u egzilu, mediji, vojni blogeri i nezavisni izvori informacija, kako bi brzo distribuirali vesti i poruke velikom broju korisnika.

U poslednjih nekoliko godina Telegram je više puta bio pod pritiskom ruskih vlasti zbog odbijanja da ukloni određeni sadržaj ili preda podatke o korisnicima. Iako je Rusija ranije pokušala da blokira aplikaciju, zabrana je kasnije ublažena, a Telegram je ostao široko rasprostranjen i uticajan komunikacioni alat.

Platforma je poznata po naglasku na privatnosti, enkripciji i kanalima za masovno informisanje, a globalno broji stotine miliona korisnika. Uprkos pravnim sporovima u pojedinim državama, Telegram nastavlja da igra značajnu ulogu u digitalnoj komunikaciji.

