Jedan od najbržih znakova da je vaš Google nalog hakovan jeste kada vaša lozinka iznenada prestane da funkcioniše. Ukoliko primite obaveštenje da je novi uređaj ili lokacija prijavljena na vaš nalog, to može biti alarm koji ne smete ignorisati. Dodatno, sumnjive aktivnosti, kao što su neočekivane promene u podešavanjima ili prijava s nepoznatih uređaja, takođe mogu biti znak da nešto nije u redu.

Foto: Shutterstock

Poruke koje nikada niste poslali? Oprez!

Još jedan očigledan indikator je kada prijatelji i porodica počnu da vam prijavljuju da su primili čudne poruke sa vašeg imena. Ove poruke mogu izgledati kao da ste ih vi poslali, ali u stvarnosti, hakeri mogu koristiti vaš nalog za prevaru. Često se ovo dešava paralelno s nestalim e-mailovima ili e-mailovima koje niste vi poslali. Bilo koji od ovih događaja treba ozbiljno shvatiti.

Šta ako primetite neovlašćene finansijske transakcije?

Najopasniji znak hakovanja svakako su neautorizovane kupovine ili promene u vašim finansijskim podacima. Ako primetite da su izvršene nepoznate transakcije putem Google Pay-a, ili ako su dodati novi načini plaćanja, kao što su bankovni računi, kreditne kartice ili čak poklon kartice, to je znak da je vaš nalog ozbiljno ugrožen. Isto važi i za Google Play, gde bi vas mogli čekati neautorizovane kupovine.

Foto: Shutterstock

Kako brzo delovati da biste zaštitili nalog?

Nakon što uočite sumnjivu aktivnost, vaš prvi korak je da se što pre prijavite na svoj Google nalog. Ako možete da se prijavite, idite na sekciju Sigurnost i pregledajte nedavne sigurnosne događaje. Potvrdite da li su se zaista dogodile promene ili prijave koje niste vi inicirali.

Obavezno uključite verifikaciju u dva koraka kao preventivu, kako bi se sprečio povratak hakera na vaš nalog. Takođe, preuzmite antivirusni softver i obavezno skenirajte uređaj na prisustvo zlonamernog programa.

Foto: Shutterstock

Obavestite banke i kontakte o prevari!

Nakon što ste obezbedili nalog, kontaktirajte svoju banku i druge finansijske institucije kako biste ih obavestili o mogućim prevarama. Ako su vaši podaci kompromitovani, oni će preduzeti neophodne mere zaštite vaših računa. Takođe, obavestite sve svoje kontakte da bi i oni bili oprezni na sumnjive aktivnosti.

Brzo delovanje je ključno: Sprečite dalju štetu!

Biti hakovan može imati ozbiljne posledice, posebno kada se radi o vašim finansijama. Ukoliko odmah reagujete i preduzmete potrebne korake, možete minimizirati štetu i ponovo preuzeti kontrolu nad svojim nalogom. U svetu prevara i cyber napada, brzina je ključ, budite uvek na oprezu!

