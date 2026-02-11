Slušaj vest

Google je potvrdio dolazak Android 17 Beta verzije, čime počinje novi ciklus razvoja sistema. Najava stiže nakon poslednjeg QPR ažuriranja i označava prelazak na sledeću veliku verziju Androida. Za Pixel korisnike, ovo je početak nove faze razvoja Android 17.

Iako prve beta verzije obično donose poboljšanja stabilnosti, Android 17 već izaziva interesovanje. Očekuje se dodatno unapređenje temelja sistema, uz moguće vizuelno osveženje koje bi moglo biti jedno od najvećih u poslednjih nekoliko godina.

Foto: Shutterstock

Android 17 sa „Liquid Glass“ dizajnom

Prema dostupnim informacijama, Google testira slojevite efekte i izraženije zamućenje interfejsa u Android 17. Novi izgled mogao bi doneti modernije i fluidnije korisničko iskustvo, sa više dubine i transparentnosti.

Pored dizajna, pominju se i funkcionalna poboljšanja u Android 17. Razdvajanje obaveštenja i Brzih podešavanja, kao i proširena podrška za always-on ekran, mogla bi unaprediti svakodnevno korišćenje uređaja.

Foto: Shutterstock

Kako instalirati Android 17 Beta verziju

Korisnici koji su već deo Android Beta programa dobiće Android 17 update automatski putem OTA sistema. Dovoljno je sačekati obaveštenje i instalirati verziju kao standardni update.

Oni koji žele da se priključe mogu se prijaviti putem Google naloga, izabrati kompatibilan uređaj i prihvatiti uslove programa. Google podstiče slanje povratnih informacija kako bi finalna verzija Android 17 bila što stabilnija.

Foto: Shutterstock

Podržani Android 17 uređaji

Zvanična lista još nije objavljena, ali se očekuje podrška za novije Pixel modele i nekoliko prethodnih generacija za Android 17. Dosadašnja praksa sugeriše široku kompatibilnost unazad.

Konačna potvrda zavisi od Google-a i perioda softverske podrške uređaja. Ako imate noviji Pixel, velike su šanse da ćete moći da isprobate Android 17 Beta verziju.

Foto: Android Headlines

Kada stiže Android 17 i kako se zove

Prema internim oznakama, stabilna verzija Android 17 očekuje se tokom drugog kvartala godine. Do tada će biti objavljeno više beta izdanja sa dodatnim ispravkama i optimizacijama.

Nezvanično, Android 17 nosi naziv „Cinnamon Bun“. Finalna verzija trebalo bi da donese optimizovan i zaokružen sistem, dok beta predstavlja prvi korak ka toj nadogradnji.

