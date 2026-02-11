Kineski EV koji puni na -30°C: Changan Nevo A06 ima bateriju koja menja igru
Automobilska industrija električnih vozila upravo je postigla važan, ali diskretan prelom. Changan Nevo A06 postaje prvi masovno proizvedeni putnički EV koji koristi natrijum-jonsku bateriju, tehnologiju koja se dugo proučavala, ali nikada nije primenjena u ovom obimu. Vozilo je razvijeno od strane Changan Automobile, a baterije isporučuje CATL.
Tokom opsežnog zimskog testiranja u unutrašnjem Mongoliji, gde temperature redovno padaju daleko ispod standardnih vrednosti za EV vozila, Nevo A06 je pokazao impresivnu izdržljivost. Baterija je zadržala preko 90% kapaciteta na -40°C, a punjenje je funkcionisalo normalno i na -30°C, što je nivo performansi teško postići sa klasičnim litijum-gvožđe-fosfat (LFP) baterijama.
Do 400 km dometa u ekstremnim uslovima
Nevo A06 koristi CATL-ovu Naxtra natrijum-jonsku bateriju kapaciteta 45 kWh, sertifikovanu za upotrebu u putničkim vozilima. Na papiru, vozilo postiže domet od preko 400 km prema kineskom CLTC test ciklusu, što ga stavlja blizu početnih modela LFP baziranih EV-a, ali sa značajno boljim performansama u hladnim uslovima.
CATL ističe da baterija može da isporuči višestruko više snage od LFP baterija na niskim temperaturama, što omogućava zadržavanje ubrzanja i grejanje kabine bez velikog gubitka dometa. Ovo je posebno značajno za vozače u hladnim regionima, gde standardne LFP baterije često gube kapacitet i snagu.
Natrijum umesto litijuma - jeftinije, dostupnije
Jedan od ključnih razloga za pažnju prema natrijum-jonskim baterijama je izbegavanje litijuma. Natrijum je jeftiniji, dostupniji i manje podložan problemima u lancu snabdevanja, dok sigurnost takođe dobija značajnu prednost. CATL navodi da Naxtra ćelije znatno bolje podnose termalni udar i ekstremne testove, bez rizika od požara.
Ova karakteristika čini natrijum-jonske baterije posebno privlačnim rešenjem za vozila u ekstremnim klimatskim uslovima, ali i za proizvođače koji žele da smanje troškove i zavisnost od litijuma, a da pri tom ne ugroze performanse i sigurnost.
Početak „dualne hemije“ u EV vozilima
CATL opisuje Nevo A06 kao početak „dualne hemije“ u EV industriji, gde natrijum-jonske i litijum-jonske baterije koegzistiraju u zavisnosti od klime, troškova i tipa korišćenja. Očekuje se da će natrijum-jonski paketi postepeno biti primenjeni i u širem Changan portfoliju, dok se početni fokus zadržava na kineskom tržištu.
Ovaj pristup omogućava proizvođačima da kombinuju prednosti obe tehnologije: litijum-jonske baterije za visoke performanse u standardnim uslovima i natrijum-jonske za ekstremnu izdržljivost u hladnim klimama, sa nižim troškovima i povećanom sigurnošću.
Nova era električnih vozila za hladne regione
Iako se trenutno radi o ograničenoj implementaciji u Kini, ovaj razvoj jasno pokazuje da natrijum-jonske baterije više nisu samo laboratorijski eksperiment. Za vozače u hladnim regionima, one nude praktičnu alternativu litijumskim EV baterijama, bez uobičajenih kompromisa u performansama i dometu.
Nevo A06 postavlja temelj za novu generaciju EV vozila, gde inovativne baterijske tehnologije omogućavaju širu dostupnost električnih vozila i veću otpornost u ekstremnim klimatskim uslovima. Ovo je znak da industrija kreće ka realnim, skalabilnim rešenjima za sve vrste tržišta i klima.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
BONUS VIDEO:
Maskov tunel u centru grada izaziva polemike