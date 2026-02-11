Slušaj vest

Automobilska industrija električnih vozila upravo je postigla važan, ali diskretan prelom. Changan Nevo A06 postaje prvi masovno proizvedeni putnički EV koji koristi natrijum-jonsku bateriju, tehnologiju koja se dugo proučavala, ali nikada nije primenjena u ovom obimu. Vozilo je razvijeno od strane Changan Automobile, a baterije isporučuje CATL.

Tokom opsežnog zimskog testiranja u unutrašnjem Mongoliji, gde temperature redovno padaju daleko ispod standardnih vrednosti za EV vozila, Nevo A06 je pokazao impresivnu izdržljivost. Baterija je zadržala preko 90% kapaciteta na -40°C, a punjenje je funkcionisalo normalno i na -30°C, što je nivo performansi teško postići sa klasičnim litijum-gvožđe-fosfat (LFP) baterijama.

Do 400 km dometa u ekstremnim uslovima

Nevo A06 koristi CATL-ovu Naxtra natrijum-jonsku bateriju kapaciteta 45 kWh, sertifikovanu za upotrebu u putničkim vozilima. Na papiru, vozilo postiže domet od preko 400 km prema kineskom CLTC test ciklusu, što ga stavlja blizu početnih modela LFP baziranih EV-a, ali sa značajno boljim performansama u hladnim uslovima.

CATL ističe da baterija može da isporuči višestruko više snage od LFP baterija na niskim temperaturama, što omogućava zadržavanje ubrzanja i grejanje kabine bez velikog gubitka dometa. Ovo je posebno značajno za vozače u hladnim regionima, gde standardne LFP baterije često gube kapacitet i snagu.

Natrijum umesto litijuma - jeftinije, dostupnije

Jedan od ključnih razloga za pažnju prema natrijum-jonskim baterijama je izbegavanje litijuma. Natrijum je jeftiniji, dostupniji i manje podložan problemima u lancu snabdevanja, dok sigurnost takođe dobija značajnu prednost. CATL navodi da Naxtra ćelije znatno bolje podnose termalni udar i ekstremne testove, bez rizika od požara.

Ova karakteristika čini natrijum-jonske baterije posebno privlačnim rešenjem za vozila u ekstremnim klimatskim uslovima, ali i za proizvođače koji žele da smanje troškove i zavisnost od litijuma, a da pri tom ne ugroze performanse i sigurnost.

Početak „dualne hemije“ u EV vozilima

CATL opisuje Nevo A06 kao početak „dualne hemije“ u EV industriji, gde natrijum-jonske i litijum-jonske baterije koegzistiraju u zavisnosti od klime, troškova i tipa korišćenja. Očekuje se da će natrijum-jonski paketi postepeno biti primenjeni i u širem Changan portfoliju, dok se početni fokus zadržava na kineskom tržištu.

Ovaj pristup omogućava proizvođačima da kombinuju prednosti obe tehnologije: litijum-jonske baterije za visoke performanse u standardnim uslovima i natrijum-jonske za ekstremnu izdržljivost u hladnim klimama, sa nižim troškovima i povećanom sigurnošću.

Nova era električnih vozila za hladne regione

Iako se trenutno radi o ograničenoj implementaciji u Kini, ovaj razvoj jasno pokazuje da natrijum-jonske baterije više nisu samo laboratorijski eksperiment. Za vozače u hladnim regionima, one nude praktičnu alternativu litijumskim EV baterijama, bez uobičajenih kompromisa u performansama i dometu.

Nevo A06 postavlja temelj za novu generaciju EV vozila, gde inovativne baterijske tehnologije omogućavaju širu dostupnost električnih vozila i veću otpornost u ekstremnim klimatskim uslovima. Ovo je znak da industrija kreće ka realnim, skalabilnim rešenjima za sve vrste tržišta i klima.

