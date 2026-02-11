Više nije kao nekada

Više nije kao nekada

Slušaj vest

YouTube i dalje dominira kao aplikacija koju milioni otvaraju svakog dana, ali besplatni korisnici sve češće nailaze na ograničenja. Oglasi su samo deo problema, sve više funkcija sada je zaključano iza YouTube Premium pretplate.

Ranije dostupne opcije koje olakšavaju gledanje, kao što su preskakanje delova videa ili ubrzano premotavanje, sada su deo plaćenog paketa. To značajno menja iskustvo korisnika, posebno onih koji platformu koriste satima dnevno.

Foto: Shutterstock

Sve više funkcija samo za Premium korisnike

YouTube Premium nudi gledanje bez reklama, reprodukciju u pozadini, pristup YouTube Music i dodatne opcije za kontrolu videa. Postoji i jeftinija varijanta, Premium Lite, ali i ona zahteva mesečnu pretplatu.

Besplatna verzija sada je ograničena. Preskakanje najčešće preskošenih delova i ubrzano premotavanje više nisu dostupni. Za svakodnevne gledaoce, razlika u kvalitetu iskustva je ogromna i frustrirajuća.

Foto: Shutterstock

Na televizoru situacija je još gora

Na računaru, blokatori reklama mogu delimično rešiti problem, ali na pametnim televizorima i uređajima poput Apple TV-a takva opcija praktično ne postoji. Česti prekidi tokom videa i strimova čine gledanje napornim.

Za korisnike koji YouTube pretežno gledaju na TV-u, Premium pretplata postaje gotovo nužnost. Alternativa u ovom trenutku praktično ne postoji, jer platforma nema stvarnu zamenu na tržištu.

Foto: Shutterstock

YouTube i rekordna gledanost

Google često ističe rekordnu gledanost svoje platforme, što ukazuje na jasnu strategiju: podsticanje korisnika da pređu na Premium opcije. Ovaj model monetizacije sve više utiče na svakodnevno korišćenje platforme.

Besplatna verzija možda i dalje funkcioniše za povremene korisnike, ali za one koji provode mnogo vremena na YouTube-u, razlika između besplatnog i plaćenog iskustva postaje sve očiglednija i značajnija.

Foto: Shutterstock

Da li se besplatna verzija i dalje isplati?

Ako YouTube koristite samo sat vremena nedeljno, besplatna verzija može biti dovoljna, ali za svakodnevne gledaoce frustracije brzo rastu. Ograničenja i reklame utiču na kvalitet iskustva i mogu obeshrabriti dugoročno korišćenje.

Sve ukazuje da YouTube polako ali sigurno gura korisnike ka plaćenim paketima. Za one koji žele potpuno iskustvo, Premium više nije opcija, postaje praktična potreba.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: