Slušaj vest

Do pre samo nekoliko godina e‑trotineti su praktično bili u sivoj zoni što znači da su ih ljudi vozili gde su hteli, trotoarom, biciklističkom stazom ili ponekad kolovozom, bez posebnih pravila. Međutim, zbog sve većeg broja korisnika (procene su da ih ima 250.000 do 400.000 u Srbiji) i sve više saobraćajnih nezgoda, zakon je počeo da ih ozbiljno reguliše kao vozila, a ne kao igračke ili luksuzne gedžete.

Prema aktuelnim propisima koji su uvedeni u okviru Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i dopuna iz 2023–2025. godine, električni trotinet vidi se kao lako električno vozilo i na njega se primenjuju konkretna pravila učesnika u saobraćaju.

Foto: Shutterstock

Nesreće sve učestalije

Novi zvanični podaci pokazuju da se broj povreda povezanih sa električnim trotinetima povećava, uključujući i ozbiljne povrede kao što su lomovi kostiju i povrede lica. Stručnjaci i zvaničnici ističu da je alarmantno koliko su ove nesreće učestale i pozivaju na strožu kontrolu i bolju edukaciju vozača o bezbednoj vožnji.

Ipak, osim padova i sudara sa automobilima, električni trotineti nose još nekoliko tiših, ali ozbiljnih opasnosti koje korisnici često potcenjuju.

1/6 Vidi galeriju Električni trotinet Foto: Shutterstock/Profimedia, Profimedia

Baterije na trotinetu mogu da se zapale

Jedna od najvećih je požar i eksplozija baterije. Trotineti koriste litijum-jonske baterije koje, ako su lošeg kvaliteta, pregrejane ili pune pogrešnim punjačem, mogu da se zapale čak i dok stoje u stanu. Najviše rizika imaju jeftini modeli bez kvalitetne elektronike i zaštite od prepunjavanja. Takvi požari su nagli, sa puno dima i teško se gase vodom, pa mogu napraviti veliku štetu u stanu ili hodniku zgrade.

Problem je što su litijum-jonske baterije osetljive na greške u proizvodnji, pregrevanje, oštećenja ili nepravilno punjenje. Ako se baterija pregreje, ošteti ili puni lošim punjačem, može doći do tzv. termalne reakcije, što znači da se unutrašnji hemijski proces ubrza, baterija se zapali i ponekad čak eksplodira.

Foto: Profimedia

Birajte kvalitetne trotinete

Takvi incidenti su češći kod jeftinih ili kineskih modela, gde zaštitna elektronika nije dovoljno sofisticirana. Moderni kvalitetni trotineti imaju ugrađene sisteme koji preseku struju pri pregrevanju, balansiraju ćelije baterije i smanjuju rizik od požara, ali ni oni nisu potpuno bez rizika ako se baterija ošteti ili koristi pogrešno.

Druga opasnost je kvar u vožnji bez upozorenja. Jeftini kontroleri i motori mogu iznenada da izgube snagu, zakoče točak ili „puste gas“ u pogrešnom trenutku. To se često desi na neravninama ili pri jačem ubrzanju. Kada se to dogodi pri 25–40 km/h, vozač praktično nema vremena da reaguje, pa pad dolazi bez ikakvog kontakta sa drugim vozilom.

Foto: Christoph Soeder / AFP / Profimedia, Shutterstock

Najbolji modeli sa većim točkovima i kvalitetnim oslanjanjem

Na kraju, važno je znati i da dugotrajna vožnja po lošim putevima bez dobrog oslanjanja prenosi vibracije na ruke, kičmu i zglobove. Kod ljudi koji često voze, to može dovesti do bolova u zglobovima, utrnulosti šaka i problema sa leđima, naročito ako trotinet ima male točkove i krutu konstrukciju.

Ove vibracije deluju kao sitni, stalni udarci koji telo oseća iako vozač možda toga nije svestan u trenutku vožnje. Vremenom se mišići i zglobovi umaraju, što može smanjiti kontrolu nad trotinetom i povećati rizik od pada. Zbog toga je preporučljivo birati modele sa većim točkovima i kvalitetnim oslanjanjem, kao i praviti pauze tokom dužih vožnji kako bi telo odmorilo od stalnog trešenja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: