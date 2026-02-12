Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Meta može ponovo da posluje u Rusiji ukoliko se uskladi sa zakonima i započne dijalog sa vlastima. Istovremeno je naglasio da je domaća aplikacija Max dostupna kao „nacionalna alternativa“ za građane, prenosi BBC.

Meta tvrdi da je pravi cilj blokade preusmeravanje više od 100 miliona ruskih korisnika na državnu platformu, koju kritičari opisuju kao potencijalni alat za nadzor. Ruski državni mediji odbacuju takve optužbe, dok vlasti aktivno promovišu Max putem televizije, bilborda i zvaničnih kampanja.

Pored WhatsApp-a, ruski regulator Roskomnadzor dodatno je ograničio i pristup Telegramu, pozivajući se na bezbednosne razloge. Telegram je veoma popularan u Rusiji i, prema izveštajima, koristi se i u vojnim komunikacijama. Proratni blogeri upozoravaju da ograničenja otežavaju komunikaciju na terenu.

Igra po pravilima

Rusija već godinama razvija sopstvenu digitalnu infrastrukturu, a taj proces je ubrzan nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine. U okviru te strategije vlasti insistiraju da strane kompanije čuvaju podatke ruskih korisnika unutar zemlje - zahtev koji, kako tvrde, WhatsApp i Telegram nisu ispunili. Moskva takođe navodi da se WhatsApp često koristi za prevare i iznude, što vidi kao dodatni razlog za prelazak na domaću aplikaciju.

WhatsApp je saopštio da nastavlja da radi na tome da korisnicima omogući sigurnu komunikaciju, upozorivši da izolovanje miliona ljudi od privatnih kanala može smanjiti bezbednost građana.

Trajna blokada

Ruska državna agencija Tass ranije je prenela da bi WhatsApp mogao biti trajno blokiran u Rusiji tokom 2026. godine. Meta je u Rusiji već označena kao ekstremistička organizacija, a njene platforme Facebook i Instagram blokirane su još od 2022. i dostupne su samo putem VPN-a.

Organizacije za digitalna prava upozoravaju da Rusija sve češće uklanja popularne sajtove iz državnog registra domena. Među servisima koji su navodno uklonjeni nalaze se YouTube, Facebook, WhatsApp Web, Instagram, BBC i Deutsche Welle - što znači da im se bez VPN-a ne može pristupiti.

