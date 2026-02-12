Slušaj vest

Podvodno vozilo bez posade (UUV) predstavlja novu generaciju autonomnih pomorskih sistema sposobnih da se pričvrste za brodove, lansiraju torpeda i raspoređuju bespilotne letelice iznad površine mora. Jedan od najnaprednijih primera ove tehnologije je sistem "Lamprey", razvijen za izvođenje širokog spektra vojnih i izviđačkih operacija.

Višenamenska platforma

Sa teretnim prostorom dužine oko 24 stope (približno 7,3 metra), "Lamprey" se može prilagoditi različitim zadacima - od operacija na morskom dnu do delovanja na samoj površini. Prema navodima kompanije, vozilo može dugo ostati na dnu okeana, gde se prikriveno kreće i prikuplja obaveštajne podatke uz minimalan stepen uočljivosti.

Jedna od ključnih sposobnosti sistema je mogućnost dopunjavanja baterija pričvršćivanjem za matični brod, čime se značajno produžava autonomija i vreme boravka u operativnoj zoni.

Borbene sposobnosti ispod i iznad površine

Ispod površine mora "Lamprey" može lansirati protivpodmornička torpeda i mamce, čime aktivno učestvuje u podvodnom ratovanju. Kada izroni, sistem je sposoban da lansira bespilotne letelice (UAV) koje mogu vršiti izviđanje ili izvoditi kinetičke napade.

Ovakva kombinacija sposobnosti omogućava vozilu izvođenje protivbrodskih operacija i pod vodom i na površini, čineći ga izuzetno fleksibilnim borbenim sistemom.

Autonomija i rad u rojevima

Prema izjavi Paula Lemma, potpredsednika i generalnog direktora za senzore, efektore i misijske sisteme u kompaniji Lockheed Martin, projekat je finansiran internim sredstvima, što je omogućilo brz razvoj:

- Lamprey je razvijen internim finansiranjem, što nam je omogućilo izuzetno brzo unapređivanje sistema i isporuku mornarici pravog višenamjenskog oružja koje samostalno otkriva, ometa, koristi mamce i deluje.

Kao i mnogi savremeni autonomni sistemi, "Lamprey" može delovati u rojevima, komunicirati sa drugim bespilotnim platformama i koordinisati zajedničke misije. Takođe poseduje napredne nadzorne tehnologije koje može rasporediti na površini mora.

"Lamprey" predstavlja značajan korak u razvoju modernih pomorskih bespilotnih sistema i budućnosti pomorskog ratovanja.

