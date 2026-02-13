Slušaj vest

Kako navodi BBC, TikTok prikuplja mnogo više informacija nego što većina korisnika pretpostavlja, i to čak i o ljudima koji nikada nisu koristili ovu društvenu mrežu.

TikTok prati gotovo sve što radite unutar aplikacije - to nije iznenađenje. Ono što je manje očigledno jeste da kompanija prati korisnike i na drugim delovima interneta koji nemaju nikakve veze sa TikTokom. Na taj način, stvara se široka mreža praćenja koja prevazilazi samu platformu.

Prema istraživanju opisanom BBC-a, TikTok može prikupljati osetljive i potencijalno neprijatne informacije čak i o ljudima koji nikada nisu otvorili nalog. Tokom jedne nedelje zabeleženo je da pojedini sajtovi šalju TikToku podatke o dijagnozama raka, problemima plodnosti pa čak i mentalnim krizama - što ukazuje na opseg sistema prikupljanja podataka.

Promene dolaze nedugo nakon prodaje američkog dela TikTok-a konzorcijumu kompanija povezanih sa bivšim predsednikom SAD Donaldom Trampom. Taj potez izazvao je dodatne zabrinutosti za privatnost, iako TikTok tvrdi da ima jasna pravila o postupanju sa zahtevima vlada za pristup podacima.

Ipak, postoji i pozitivna strana ove priče. Stručnjaci navode da nekoliko jednostavnih koraka, koje možete preduzeti za svega nekoliko minuta, može pomoći da vaše informacije ne završe u TikTok-ovim bazama podataka.

Nevidljivi tragači na internetu

Suština problema leži u velikim promenama TikTok-ovog "piksel“" alata - tehnologije za praćenje ponašanja korisnika na internetu. Analiza kompanije za sajber-bezbednost Disconnect pokazala je da ažurirani TikTok piksel prikuplja podatke na neobične i veoma invazivne načine u poređenju sa konkurencijom.

Pikseli za praćenje nisu novost. Godinama ih koriste velike oglašivačke mreže poput Google-a i Meta-e kako bi pratili aktivnosti korisnika širom interneta. U pitanju je nevidljiva slika veličine jednog piksela koja se učitava u pozadini stranice i šalje podatke o vašem ponašanju - često bez vašeg znanja.

Na primer, kada korisnik poseti određeni sajt, taj sajt može poslati TikToku informacije o njegovim aktivnostima. U nekim slučajevima zabeleženo je da su zajedno sa podacima o zdravstvenom stanju slane i imejl adrese. To znači da čak i bez TikTok naloga vaši podaci mogu završiti u sistemu oglašavanja ove kompanije.

TikTok navodi da korisnike informiše kroz politiku privatnosti i da sajtovi moraju poštovati zakone o zaštiti podataka. Takođe tvrde da je zabranjeno deljenje posebno osetljivih informacija poput zdravstvenih podataka, te da kompanija reaguje kada otkrije nepravilnosti.

Širenje TikTok imperije podataka

Kritičari ističu da problem nije samo u pojedinačnim sajtovima već u sve većem nadzoru velikih tehnoloških kompanija nad ponašanjem ljudi na internetu. Prema podacima DuckDuckGo-a, TikTok tragači nalaze se na oko 5% najposećenijih svetskih sajtova - znatno manje od Google-a i Meta-e, ali u stalnom porastu.

Velika količina podataka omogućava prikaz personalizovanih reklama, ali nosi i rizike. Algoritmi mogu koristiti prikupljene informacije za manipulaciju ponašanjem, političko targetiranje ili diskriminaciju u cenama. Takvi sistemi su već bili povezivani sa različitim zloupotrebama i povredama prava korisnika.

Nove promene iz 2026. dodatno proširuju TikTok-ovu mrežu. Ažurirani piksel sada pomaže kompanijama da prate korisnike i nakon što napuste TikTok i obave kupovinu na drugim sajtovima. To čini platformu privlačnijom oglašivačima, ali i povećava obim praćenja - što znači da TikTok-ovo carstvo podataka nastavlja da raste.

Evo jednostavnih i praktičnih koraka koji mogu značajno smanjiti količinu podataka koje TikTok (i slične platforme) prikupljaju o vama:

Kako da se zaštitite

1. Isključite personalizovane reklame u TikTok-u

U aplikaciji idite na Settings, zatim Privacy, pa Ads i isključite opciju personalizovanih oglasa. Time smanjujete količinu podataka koje TikTok koristi za profilisanje.

2. Ograničite praćenje van aplikacije

U Privacy, idite na Off-TikTok activity (ili slično) isključite opciju koja dozvoljava TikToku da povezuje vaše aktivnosti sa drugih sajtova.

3. Obrišite prikupljene podatke

U istom meniju možete izabrati opciju za brisanje istorije aktivnosti koju je TikTok prikupio van aplikacije.

4. Koristite blokatore praćenja (tracker blockers)

Instalirajte ekstenzije poput uBlock Origin, Privacy Badger ili DuckDuckGo Privacy Essentials u pregledaču. One blokiraju TikTok piksele i druge tragače na sajtovima.

5. Isključite kolačiće trećih strana (third-party cookies)

U podešavanjima pregledača (Chrome, Firefox, Safari, Edge) blokirajte kolačiće trećih strana — to značajno smanjuje praćenje između sajtova.

6. Koristite privatni ili sigurni pregledač

Pregledači poput Firefox (sa zaštitom od praćenja), Brave ili DuckDuckGo browser automatski blokiraju mnoge trackere.

7. Ne prijavljujte se na druge sajtove preko TikTok-a

Ako koristite “Login with TikTok”, platforma dobija dodatne podatke o vašim aktivnostima.

8. Ograničite dozvole aplikacije

Na telefonu proverite dozvole (Settings - Apps -TikTok) i isključite pristup lokaciji, kontaktima, mikrofonu ili kameri kada nisu potrebni.

9. Koristite posebnu email adresu za društvene mreže

Tako smanjujete povezivanje identiteta i ličnih podataka kroz različite servise.

10. Redovno proveravajte privacy podešavanja

TikTok često menja opcije i pravila - proverite privatnost svakih par meseci.

