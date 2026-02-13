Slušaj vest

Nova aplikacija donosi funkcije koje su korisnicima ranije nedostajale i čini platformu znatno praktičnijom za svakodnevnu upotrebu.

Kada je Apple Vision Pro prvi put lansiran, YouTube nije odmah napravio posebnu aplikaciju, već je korisnike upućivao da sadržaj gledaju preko Safari pregledača. Takav pristup ograničio je iskustvo jer su nedostajale ključne funkcije poput offline preuzimanja videa.

Zbog toga su se pojavila rešenja trećih strana, poput aplikacije Juno, koja je nakratko bila dostupna na visionOS-u, ali je uklonjena jer je kršila YouTube-ova pravila korišćenja. Time je praznina ostala sve do zvaničnog lansiranja YouTube aplikacije.

Nova aplikacija sada omogućava korisnicima da gledaju standardne video snimke i YouTube Shorts na ogromnom virtuelnom ekranu, uz potpuno imerzivno iskustvo koje podseća na privatni bioskop.

Jedna od glavnih novina je „Spatial“ sekcija, koja omogućava otkrivanje prostornog sadržaja, uključujući 3D, VR180 i 360-stepene video formate, čime Vision Pro dobija dodatnu dimenziju upotrebe.

Foto: Shutterstock

Novo iskustvo gledanja u virtuelnoj realnosti

Za korisnike najnovijih modela Apple Vision Pro sa M5 čipom, aplikacija podržava reprodukciju u 8K rezoluciji, što predstavlja značajno unapređenje kvaliteta slike. Time YouTube pokušava da maksimalno iskoristi hardverske mogućnosti uređaja.

Aplikacija takođe uvodi kontrole pokretima - korisnici mogu menjati veličinu prozora, premotavati video ili upravljati sadržajem jednostavnim gestovima ruke, bez potrebe za klasičnim kontrolerima.

Zanimljivo je da YouTube dugo nije ulagao u posebnu aplikaciju za visionOS, verovatno čekajući da vidi koliko će Apple Vision Pro biti prihvaćen na tržištu. U međuvremenu, većina velikih streaming servisa poput Disney+, Amazon Prime Video, Paramount i Peacock već je ponudila nativne aplikacije.

Foto: Shutterstock

Lansiranje u trenutku slabijeg interesovanja

Lansiranje dolazi u trenutku kada je početni entuzijazam za Apple Vision Pro donekle opao. Iako je uređaj dobio funkcije zasnovane na Apple Intelligence tehnologiji, interesovanje korisnika ostalo je relativno mlako.

Prema procenama izveštaja, prodaja je značajno pala, sa oko 45.000 novih uređaja isporučenih u poslednjem kvartalu 2025. godine. Financial Times je čak naveo da je proizvodnja privremeno obustavljena zbog slabe potražnje i smanjenih marketinških aktivnosti.

Uprkos tome, YouTube aplikacija je sada dostupna u visionOS App Store-u i kompatibilna je sa modelima koji koriste M2 i M5 čip, što bi moglo pomoći da se interesovanje za Vision Pro ponovo poveća i učvrsti njegova pozicija u svetu proširene i virtuelne realnosti.

