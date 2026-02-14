Slušaj vest

Google je razvio novu opciju pod nazivom „Ask Maps“ koja koristi njegovu naprednu Gemini veštačku inteligenciju da umesto vas pravi kompletne planove putovanja, na osnovu običnih rečenica ili želja koje mu predočite.

Ovaj novi alat bi mogao da promeni način na koji planiramo izlete, vikend ture ili čak duža putovanja, ne samo da pokaže smer već da razume šta želite i pretvori to u konkretne predloge.

Foto: Shutterstock

Vaša želja - Maps plan

Do sada je Google postupno uvodio AI sposobnosti u Maps kako bi aplikacija bila više od običnog vodiča, počevši od Gemini integracije koja omogućava da postavljate pitanja dok hodate ili vozite bez dodirivanja ekrana, pa do interaktivnih preporuka o mestima i restoranima duž rute.

Nova „Ask Maps“ funkcija trebalo bi da se pojavi kao poseban prozorčić za AI chat direktno u okviru aplikacije, ispod polja gde se unosi destinacija. Tu ćete moći jednostavno da objasnite svoje želje, npr. „Želim vikend putovanje na kojem ću planinariti i posećivati restirane“, a aplikacija će automatski kreirati plan koji obuhvata rutu, zaustavljanja i preporučene atrakcije.

Foto: Shutterstock

Lični AI asistent za planiranje putovanja

Ova funkcija se još uvek testira i za sada nije dostupna svima, ali se očekuje da će biti ponuđena korisnicima koji žele da probaju najnovije opcije pre šireg puštanja. Ako sve zaživi kako se priča, Google Maps bi mogao da preraste iz jednostavnog navigacionog alata u ličnog AI planera putovanja, koji razume kontekst, lične želje i prilagođava predložen plan realnim podacima o rutama, vremenu, mestima i atrakcijama.

Ukoliko implementacija bude uspešna, Google Maps bi mogao da preraste iz klasične navigacione aplikacije u ličnog AI asistenta za planiranje putovanja, čime bi se dodatno zamaglila granica između pretrage, navigacije i inteligentne organizacije svakodnevnih aktivnosti.

Foto: Shutterstock

Vaše prethodne pretrage utiču na navigaciju

Ono što ovu novu AI funkciju čini posebno moćnom jeste sposobnost da razume kontekst, a ne samo destinaciju. To znači da Ask Maps može da uzme u obzir vaše prethodne pretrage, vašu trenutnu lokaciju, prosečnu brzinu kretanja, pa čak i vreme i promet na putu kako bi vam predložio ne samo najbolje rute, već i najbolja vremena za polazak, pauze na putu, alternativne prelaze kada je gužva i mesta koja su najrelevantnija vašim interesovanjima.

Na primer, ako ste ranije gledali mesta sa dobrim ocenama za ručak i prijatan ambijent, AI može to automatski uključiti u plan putovanja, što znači da vam aplikacija ne samo pokazuje pravac, već aktivno olakšava donošenje odluka.

