Nakon godina razvoja, Tesla je zvanično otkrila svoj novi AI modul pod nazivom CLIP (Computer‑Vision Language Integrated Processing), koji kombinuje moćnu veštačku inteligenciju sa kamerama i senzorima vozila kako bi autonomni automobil zapravo razumeo kontekst situacije na putu, tj. ne samo prepoznao objekte, već i znao šta oni znače.

Do sada su mnogi sistemi u autonomnim vozilima mogli da identifikuju automobile, pešake i znakove, ali nisu dobro tumačili situacije poput onih gde se gleda ko ima prednost na raskrsnici, da li dete trči ka ulici ili da li vozač pored vas signalizira skretanje.

Sistem sada može da predviđa kretanje i ponašanje učesnika u saobraćaju

Dok raniji sistemi prepoznaju objekte kao piksele ili oblike, CLIP kombinuje vizuelne informacije sa konceptima i jezičkom obradom. To znači da automobil može da identifikuje ne samo vozila i pešake, već i da proceni šta oni nameravaju da urade u datom trenutku. Na primer, automobil može da zaključi da pešak stoji na ivici trotoara i verovatno će preći ulicu ili da vozilo u sledećoj traci želi da se uključi u vašu traku.

Ovaj napredak je moguć zahvaljujući ogromnom skupu podataka iz realnih vožnji Teslinih automobila i simulacija u virtuelnom svetu. Naime, CLIP koristi napredne neuronske mreže da poveže slike sa značenjem objekata, slično kako ljudski mozak tumači situaciju. Umesto da AI samo vidi objekte, sistem sada može da predviđa potencijalno kretanje i ponašanje učesnika u saobraćaju, što omogućava automobilu da donosi bolje odluke u realnom vremenu i smanjuje rizik od sudara.

Vožnja postaje bezbednija

Nadogradnje softvera omogućavaju da CLIP sistem poboljšava svoje razumevanje okoline bez potrebe da vlasnik automobila posećuje servis. Vozači dobijaju asistenciju koja je bliža ljudskom iskustvu jer automobil sada „razmišlja“ o situaciji i može da predloži bezbednije manevre, čak i u složenim urbanim sredinama.

Ovo otkriće ukazuje na novu eru u kojoj automobili ne samo da vide, već i razumeju saobraćaj, okolinu i ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, a to bi, prema najavama inženjera, moglo značajno da unapredi bezbednost, olakša vožnju i otvori prostor za nove AI asistente u vozilima sledeće generacije.

Ne profitira samo Tesla

U suštini, Tesla i CLIP tehnologija postavljaju standarde koje će svi proizvođači pratiti, pa se očekuje da će i vozači konvencionalnih vozila indirektno imati koristi kroz sigurnije i pametnije automobile.

Kako stvari stoje, u narednim godinama sva vozila bi trebalo da dobiju slične napredne senzore i asistenciju vozaču (poput automatskog kočenja, upozorenja na sudar, pomoć pri parkiranju) jer se tehnologija razvija i širi, a ne ostaje samo u Tesli.

