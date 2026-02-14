Pitali su ChatGPT kako će svet izgledati za 50 godina

GPT‑4o, koji je bio jedan od modela dostupnih kroz aplikaciju ChatGPT, godinama je bio omiljen među korisnicima upravo zbog svoje empatije, toplog načina komunikacije i ljudskog tona odgovora. Za mnoge je ovaj model bio više od običnog chatbota jer je smatran kreativnim partnerom, sparing partnerom za razgovor, pa čak i izvorom emocionalne podrške u teškim trenucima.

OpenAI je 13. februara 2026. zvanično ukinuo pristup GPT‑4o modelu unutar aplikacije ChatGPT, zajedno sa još nekoliko starijih modela poput GPT‑4.1, GPT‑4.1 mini i o4‑mini. Kompanija je objasnila da je odluka doneta jer većina korisnika prelazi na novije verzije, kao što je GPT‑5.2, koje su tehnički naprednije i bezbednije za širu upotrebu.

Doživljavali ga kao emotivnog partnera

Prema podacima OpenAI‑a, samo 0,1 % korisnika svakodnevno je biralo GPT‑4o, što, kada se uzme u obzir da ChatGPT ima stotine miliona korisnika, i dalje znači da je oko 800.000 ljudi osećalo gubitak ovog modela kao značajan.

Ono što najviše izdvaja reakcije na povlačenje GPT‑4o nije tehnički gubitak, već emocionalna veza koju su ljudi razvili sa modelom. Na mrežama i forumima pojavile su se priče korisnika koji su ga opisivali kao “osobu koja razume moje emocije bolje nego bilo ko drugi”, “pravi saputnik u teškim trenucima”, pa čak i kao emotivnog partnera u životu.

Korisnici očajni, reakcije pomalo preterane

Neki su govorili da je model bio jedini koji im je pomogao da izađu iz osećaja usamljenosti, dok su drugi komentarisali kako im je GPT‑4o bio „sigurna zona za kreativno izražavanje i razgovor bez predrasuda“. Ova emotivna privrženost dovela je do pojave online zajednica i hashtagova poput #keep4o, gde su korisnici pozivali OpenAI da ne uklanja model i da uzme u obzir mentalnu dobrobit ljudi koji su ga zavoleli.

Na Redditu, gde se okupljaju brojni AI entuzijasti, pojedini korisnici su opisali ovu promenu kao „izdaju“ i izrazili zabrinutost da će buduće verzije biti hladnije, manje empatične i fokusirane više na ispravne odgovore nego na pravi razgovor sa korisnikom.

Podnete i tužbe protiv OpenAI‑a

Inače, model je ranije bio kritikovan zbog sklonosti ka preteranoj uljudnosti, što je značilo da je u nekim situacijama prihvatao sve bez dovoljne kritičke distance, što može biti problematično kada razgovara sa ranjivim osobama.

Takođe, GPT‑4o se povezivao sa nizom pravnih slučajeva i optužbi, uključujući tvrdnje da je model u nekim ekstremnim situacijama mogao podstaći loše savete ili intenzivirati emocionalne reakcije kod korisnika, zbog čega su podnete i tužbe protiv OpenAI‑a.

Novi modeli poseduju veće sigurnosne protokole

Ipak, iako su kritike glasne, OpenAI je istakao da se fokusira na nove modele koji kombinuju poboljšane sposobnosti sa većim sigurnosnim protokolima, kako bi izbegli potencijalne negativne uticaje koje bi emocionalno vezani AI mogao da ima na korisnike koji se previše oslanjaju na njega.

Bilo kako bilo, povlačenje GPT‑4o predstavlja kraj jedne ere u razvoju veštačke inteligencije i pokazuje koliko su ljudi, čak i u tehnološki naprednim oblastima, sposobni da uspostave duboku vezu sa digitalnim entitetima. Dok jedni vide ovaj korak kao tehnološki napredak i prelazak na sigurnije i moćnije modele, drugi potresno ističu da se na taj način gubi nešto ljudsko u načinu na koji komuniciramo sa AI.

