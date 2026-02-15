Slušaj vest

U trenutku kada svet ubrzano prelazi na električne automobile, jedna tiha, ali revolucionarna promena dogodila se daleko od očiju javnosti. Naime, dok se većina proizvođača i dalje oslanja na litijum-jonske baterije, u Kini je predstavljen prvi serijski električni automobil koji koristi potpuno drugačiju tehnologiju – bateriju na bazi natrijuma, odnosno takozvanu sodium-ion bateriju.

Ovaj potez mogao bi da promeni pravila igre u industriji električnih vozila, jer obećava niže cene, bolji rad na hladnoći i veću dostupnost sirovina, što su upravo tri najveća problema današnjih električnih automobila.

Foto: Shutterstock

Natrijum neuporedivo dostupniji i jeftiniji od litijuma

Još donedavno je izgledalo da je litijum jedina realna budućnost za baterije u električnim automobilima. Skupi rudnici, politički osetljiva nalazišta i stalni rast potražnje učinili su da litijum postane jedna od najvrednijih sirovina na planeti. Međutim, sada se pojavljuje nova tehnologija koja bi mogla da ublaži taj pritisak – baterije zasnovane na natrijumu, elementu koji je neuporedivo dostupniji i jeftiniji od litijuma.

Prvi električni automobil koji koristi ovakvu bateriju već je izašao na kinesko tržište, a razvijen je u saradnji sa najvećim svetskim proizvođačem baterija. Iako na papiru možda ne zvuči kao velika razlika – natrijum umesto litijuma, u praksi to može značiti potpuno drugačiju ekonomiju električnih vozila. Natrijuma ima praktično svuda, čak i u morskoj vodi, dok se litijum kopa na ograničenom broju lokacija, često uz velike ekološke posledice i geopolitičke tenzije.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za vozače?

Pre svega, ovakve baterije bi mogle da budu znatno jeftinije za proizvodnju, što bi direktno moglo da se odrazi na cene automobila. Ako baterija čini i do 40 odsto cene električnog vozila, svako pojeftinjenje u tom segmentu otvara vrata da EV automobili postanu dostupni mnogo širem krugu ljudi.

Druga velika prednost natrijumskih baterija jeste način na koji se ponašaju na niskim temperaturama. Dok klasične litijumske baterije zimi gube veliki deo kapaciteta, sodium-ion tehnologija zadržava preko 90 odsto svoje snage čak i kada temperature padnu ispod minus 30 stepeni. To znači da bi električni automobili u hladnim krajevima, ali i tokom oštrih zima, mogli da budu pouzdaniji nego ikada ranije.

Foto: Shutterstock

Nova faza električne mobilnosti

Naravno, ova tehnologija još uvek ima i svoje mane. Trenutno sodium-ion baterije imaju nešto manju gustinu energije, što znači da vozila sa njima imaju kraći domet u poređenju sa najnaprednijim litijumskim baterijama. Međutim, stručnjaci naglašavaju da je ovo tek prva generacija i da se brzina razvoja ove tehnologije već pokazala impresivnom.

Zato mnogi analitičari veruju da se ovde ne radi samo o još jednom novom modelu automobila, već o mogućem početku nove faze električne mobilnosti. Ako se natrijumske baterije pokažu pouzdanim, jeftinim i bezbednim rešenjem, one bi mogle da otvore vrata električnim automobilima čak i u zemljama gde su danas preskupi ili nepraktični.

Foto: Shutterstock

Konačno dostupnija vozila

Ako natrijum zaista uspe da zameni litijum, električni automobili bi konačno mogli da postanu ono što su oduvek obećavali, dostupna, pouzdana i realna alternativa klasičnim vozilima na benzin i dizel.

U narednim godinama videćemo da li će sodium-ion baterije ispuniti obećanja, ali za sada je kristalno jasno da je trka za budućnost pogona upravo dobila novog, ozbiljnog takmičara, a kada se u tehnološkoj industriji pojavi jeftinije, stabilnije i održivije rešenje, promene obično dolaze brže nego što iko očekuje.

