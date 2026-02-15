Slušaj vest

Uskoro će u Srbiju stići novi superkompjuter iz Pariza, moćna računarska mašina koja otvara potpuno nove mogućnosti za razvoj veštačke inteligencije i digitalizaciju domaće privrede i državnih sistema, potvrdili su zvaničnici tokom posete Privredne komore Srbije (PKS) francuskoj prestonici.

Ovaj superkompjuter se smatra jednim od najmoćnijih na evropskom kontinentu, i predstavlja nastavak intenzivne saradnje između Srbije i Francuske u oblasti digitalizacije i novih tehnologija. Prema rečima Marka Čadeža, predsednika PKS, njegova isporuka neće samo doprineti tehnološkom napretku, već će omogućiti razvijanje sopstvenih AI modela koji razumeju srpski jezik i lokalne potrebe.

Šta sve radi ova mašina?

U suštini, superkompjuter je ogroman mozak za veštačku inteligenciju Srbije. On ne služi da bi neko na njemu kucao mejlove, već da obrađuje nezamislivo velike količine podataka i trenira AI sisteme koji posle rade u servisima koje koristi običan čovek. Zamislite recimo da država ima digitalnog službenika koji razume srpski jezik kao čovek. Taj superkompjuter omogućava da se napravi upravo takav sistem.

To znači da ćete npr. moći da pitate portal e-Uprave: „Kako da upišem dete u vrtić?“ ili „Koliko poreza dugujem?“ i da dobijete tačan odgovor bez lutanja po šalterima i traženja formulara.

Temelj budućih digitalnih usluga

U zdravstvu, isti taj računar može da trenira AI da prepoznaje bolesti gledajući snimke rendgena, skenera, mamografije. To znači brže dijagnoze, manje grešaka i ranije otkrivanje ozbiljnih bolesti. U bankama i prodavnicama, AI treniran na tom superkompjuteru može da otkriva prevare, krađe kartica i lažne transakcije pre nego što ti nestane novac sa računa.

Za škole i decu, to znači digitalne učitelje na srpskom jeziku i aplikacije koje mogu da objašnjavaju matematiku, jezike ili programiranje prilagođeno svakom detetu. Za privredu, firme u Srbiji više neće morati da plaćaju skupe servere u Americi ili Nemačkoj da bi razvijale AI, moći će to da rade ovde, što znači više domaćih IT poslova i veće plate. Drugim rečima, taj superkompjuter nije još jedna mašina u nekoj sali, on je temelj budućih digitalnih usluga u Srbiji.

Ključan za razvoj velikih jezičkih modela

„Naš cilj je da veštačku inteligenciju ne koristimo samo kroz čet-botove i popularne aplikacije, već pre svega za modernizaciju državne uprave, unapređenje javnih servisa i digitalizaciju privrede“, rekao je Čadež tokom posete Francuskoj, naglašavajući da se ovako snažna tehnološka infrastruktura retko sreće među evropskim državama srednje veličine.

Superkompjuter će biti ključan za razvoj velikih jezičkih modela (LLM) za srpski jezik - sofisticiranih AI sistema koji mogu da razumeju i generišu tekst na našem jeziku, otvarajući prilike za napredne aplikacije u obrazovanju, pravosuđu, zdravstvu, automatskom prevođenju i mnogim drugim oblastima. Do sada je mali broj evropskih zemalja imao infrastrukturu ovakvog tipa, ali zahvaljujući saradnji sa Francuskom, Srbija će se pridružiti tom selektnom klubu.

Startapi i kompanije dobijaju direktan pristup snažnim računarskim resursima

Dolazak superkompjutera takođe znači da će domaći istraživači, startapi i kompanije dobiti direktan pristup ekstremno snažnim računarskim resursima, što bi ih osnažilo da razvijaju sopstvene tehnološke proizvode bez oslanjanja na skupe servere i usluge inostranih kompanija. Ovo je posebno važno za globalnu konkurentnost, jer omogućava lokalnim timovima da rade na projektima koji zahtevaju ogromnu količinu procesorske snage, kao što su mašinsko učenje, analiza velikih podataka ili simulacije u naučnim istraživanjima.

Predstavnici PKS ističu da Srbija već ima iskustvo sa prethodnim superkompjuterskim sistemima imajući u vidu da je prvi superračunar stigao još 2021. godine i bio je jedan od najsnažnijih u Evropi optimizovanih za AI.

Projekat od strateškog značaja

Sa novom generacijom opremljenom najnovijim čipovima i tehnologijama, država dodatno jača svoju tehnološku infrastrukturu i suverenitet u digitalnoj eri.

Ovaj projekat ima i značajan strateški značaj jer šalje jasnu poruku da Srbija želi da postane regionalni centar za razvoj veštačke inteligencije i da aktivno učestvuje u globalnim tehnološkim tokovima. Kroz ovakav pristup, domaća naučna i poslovna zajednica bi mogla da privuče međunarodne partnere, investitore i talentovane stručnjake, čime bi se dodatno podstakao razvoj inovacija i tehnološkog preduzetništva u zemlji.

