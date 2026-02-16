Slušaj vest

Kompanija Meta planira da već ove godine uvede tehnologiju prepoznavanja lica u svoje pametne naočare, navodi se u novom izveštaju lista The New York Times. Funkcija, interno nazvana "Name Tag", omogućila bi korisnicima da identifikuju osobe u svojoj blizini i dobiju informacije o njima putem Meta AI asistenta.

Prema izveštaju, planovi kompanije još uvek nisu konačni. Meta navodno već od početka prošle godine razmatra kako da predstavi ovu funkciju, koja nosi "bezbednosne i privatnosne rizike".

U internom memorandumu se navodi da je kompanija prvobitno planirala da funkciju "Name Tag" predstavi učesnicima konferencije za osobe sa oštećenim vidom, pre nego što je učini dostupnom široj javnosti. Međutim, do toga na kraju nije došlo.

Iz dokumenta takođe proizlazi da je Meta političku nestabilnost u Sjedinjenim Američkim Državama videla kao povoljan trenutak za lansiranje ove tehnologije.

"Lansiraćemo tokom dinamičnog političkog okruženja u kojem će mnoge organizacije civilnog društva, od kojih bismo očekivali kritike, imati resurse usmerene na druga pitanja", navodi se u dokumentu.

Meta je još 2021. godine razmatrala dodavanje prepoznavanja lica u prvu verziju svojih Ray-Ban pametnih naočara, ali je odustala zbog tehničkih izazova i etičkih dilema. Prema pisanju New York Timesa, kompanija je sada obnovila te planove, delom zbog približavanja administracije Donalda Trampa velikim tehnološkim kompanijama, ali i zbog neočekivanog uspeha njenih pametnih naočara na tržištu.

