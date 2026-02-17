Slušaj vest

Prema izveštajima Bloomberga, glavna zvezda bi mogao biti iPhone 17e po početnoj ceni od 599 dolara. Ovaj model navodno donosi A19 čip, podršku za MagSafe i Dynamic Island ekran. Apple bi takođe mogao predstaviti najpovoljniji MacBook do sada, sa cenom od oko 699 dolara i A18 Pro čipom, uz izbor živopisnih boja kućišta.

Novi čipovi i unapređeni uređaji

Skuplji MacBook Pro modeli od 14 i 16 inča trebalo bi da dobiju nove M5 Pro i M5 Max čipove koji nude bolje performanse i energetsku efikasnost. M5 procesor bi mogao pokretati i novu verziju MacBook Air računara, ali bez većih promena u dizajnu. Apple navodno priprema i osveženi iPad 12. generacije sa bržim A18 ili A19 čipom i 8 GB RAM memorije, što će omogućiti podršku za Apple funkcije veštačke inteligencije. iPad Air bi mogao dobiti M4 čip kao nadogradnju prošlogodišnjeg modela.

Moguća dodatna iznenađenja

Pored glavnih proizvoda, očekuju se i potencijalna unapređenja Apple TV uređaja, Mac Studio računara sa M4 Max procesorom i novi Apple Studio Display 2 sa 27-inčnim Mini LED ekranom.Ovaj događaj predstavlja promenu uobičajene Apple prakse, jer se lansiranja najčešće održavaju u Apple Parku u Kaliforniji uz prisustvo direktora Tima Kuka. Još nije potvrđeno da li će događaj 4. marta biti prenošen uživo putem interneta.

ŠTA NAS ČEKA?

  • iPhone 17e kao pristupačniji model sa A19 čipom, MagSafe podrškom i Dynamic Island ekranom
  • Novi najjeftiniji MacBook do sada sa A18 Pro čipom i u više boja
  • Unapređeni MacBook Pro modeli sa snažnijim M5 Pro i M5 Max procesorima
  • Nova generacija MacBook Air računara zasnovana na M5 čipu bez velikih promena dizajna
  • Osveženi iPad 12. generacije sa bržim čipom i podrškom za Apple AI funkcije
  • iPad Air nadograđen na M4 čip za bolje performanse
  • Moguća unapređenja Apple TV uređaja i Mac Studio računara
  • Novi Apple Studio Display 2 sa 27-inčnim Mini LED ekranom
  • Događaj se održava istovremeno u Njujorku, Londonu i Šangaju umesto u Apple Parku
  • Fokus na jače čipove, pristupačnije uređaje i širu globalnu strategiju za 2026 godinu

