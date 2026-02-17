Slušaj vest

Premijer Pedro Sančez saopštio je da država mora odlučno reagovati kako bi zaštitila prava, bezbednost i dostojanstvo maloletnika, dok pomenute kompanije za sada nisu dale zvaničan odgovor na optužbe.

Sve veći pritisak Evrope na tehnološke platforme

Ova istraga dolazi u trenutku kada evropski regulatori pojačavaju nadzor nad velikim tehnološkim kompanijama, optužujući ih za niz problema od narušavanja tržišne konkurencije do svesnog dizajna funkcija koje podstiču zavisnost korisnika. Sančez je upozorio da digitalne platforme mogu ozbiljno ugroziti mentalno zdravlje dece i poručio da „nekažnjivost tehnoloških giganata mora prestati“. Tužilaštvo će ispitati da li je došlo do kršenja zakona kroz kreiranje ili distribuciju ilegalnog sadržaja uz pomoć veštačke inteligencije.

Globalne istrage i moguće nove zabrane

Španija nije jedina država koja istražuje sporni sadržaj povezan sa AI četbotom Grok kompanije xAI, koji funkcioniše u okviru platforme X. Više zemalja već je pokrenulo istrage, razmatra zabrane ili zahteva uvođenje strožih zaštitnih mehanizama kako bi se sprečilo širenje ilegalnog materijala. Francuske vlasti su nedavno pretresle kancelarije kompanije X u okviru šire istrage, dok je španski parlament još ranije najavio proveru kompanije Meta zbog mogućih kršenja privatnosti korisnika Facebooka i Instagrama.

Španska vlada je početkom meseca predstavila i paket mera za zaštitu dece na internetu, uključujući predlog zabrane pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. U međuvremenu, irska Komisija za zaštitu podataka otvorila je formalnu istragu o Groku zbog načina obrade ličnih podataka i njegove sposobnosti da generiše štetne seksualizovane slike i video sadržaje, uključujući one koji se odnose na maloletnike. Ishod ovih istraga mogao bi imati velike posledice po regulaciju veštačke inteligencije i odgovornost tehnoloških kompanija širom Evrope.

