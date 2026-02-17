Slušaj vest

Presuda bi mogla imati velike posledice, jer je njen slučaj prvi u nizu od oko 3.000 sličnih tužbi protiv kompanije, što bi moglo otvoriti put za nove odštete i dodatne sudske procese širom SAD.

Presuda koja može promeniti hiljade slučajeva

Tužbu je 2023. podnela Džejlin Din, tvrdeći da Uber nije preduzeo dovoljno mera da spreči napade uprkos reklamiranju „bezbednih vožnji“. Porota je zaključila da je vozač delovao kao predstavnik kompanije tokom incidenta, ali nije utvrdila nemar Ubera niti tehničke propuste u bezbednosnim sistemima, niti je dodelila kaznenu odštetu. Iako je dodeljeni iznos žrtvi znatno manji od traženih 144 miliona dolara, pravni stručnjaci smatraju da presuda može poslužiti kao smernica za hiljade sličnih postupaka koji su u toku.

Uber najavljuje žalbu

Uber je saopštio da planira žalbu i istakao da je porota odbacila tvrdnje o nemaru i neispravnim bezbednosnim sistemima. Ipak, analitičari upozoravaju da bi kompanija mogla biti izložena ogromnim finansijskim obavezama ukoliko se slične presude ponove, potencijalno i desetinama milijardi dolara. U federalnim i državnim sudovima trenutno je objedinjeno više hiljada tužbi, a različite presude pokazuju da bi pravna bitka mogla potrajati godinama.

Dugogodišnji problemi bezbednosti na platformi

Uber se godinama suočava sa optužbama za seksualne napade vozača nad putnicima. Raniji izveštaji pokazali su hiljade prijavljenih slučajeva, iako kompanija navodi da se više od 99,9 odsto vožnji završi bez bezbednosnih incidenata. U međuvremenu su uvedene dodatne mere zaštite, uključujući deljenje lokacije vožnje, audio snimanje tokom putovanja i redovne provere vozača, ali bezbednosne brige i dalje ostaju. Ishod preostalih sudskih postupaka mogao bi značajno uticati na budućnost Ubera, regulaciju platformi za prevoz i standarde bezbednosti putnika.

