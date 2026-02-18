Slušaj vest

Za milione korisnika širom sveta, uobičajeno večernje skrolovanje pretvorilo se u zbunjenost kada je YouTube prestao da radi. Oko 19:50 po istočnom vremenu u SAD, odnosno 00:50 po GMT-u, YouTube je doživeo retki globalni pad sistema, zbog kojeg su početne stranice ostale prazne, a preporuke nestale.

Prijave problema brzo su počele da pristižu iz različitih delova sveta. Platforma za praćenje prekida rada Downdetector zabeležila je više od 280.000 prijava u Sjedinjenim Državama i preko 30.000 u Ujedinjenom Kraljevstvu u kratkom vremenskom periodu. Korisnici iz brojnih zemalja navodili su da se platforma ili uopšte ne učitava ili prikazuje samo delimičan sadržaj.

Foto: Shutterstock

Šta je izazvalo pad YouTube-a?

Google je kasnije potvrdio da je uzrok prekida rada tehnički problem u sistemu preporuka. Ovaj sistem je zadužen za predlaganje video snimaka na osnovu istorije gledanja i aktivnosti korisnika.

Prema zvaničnom saopštenju, problem je sprečio prikazivanje video sadržaja na više delova platforme, uključujući početnu stranicu, glavnu aplikaciju, YouTube Music i YouTube Kids. Bez preporuka koje popunjavaju početni ekran, mnogi korisnici su ostali suočeni sa praznim ili nepotpunim prikazom.

Foto: Shutterstock

Problemi su se proširili i van glavne aplikacije

Prekid rada nije pogodio samo standardno gledanje video sadržaja. Manji broj korisnika prijavio je i probleme sa prijavljivanjem na YouTube TV. Kompanija je navela da je i ovaj problem povezan sa širim kvarom sistema preporuka.

Oko polovine svih prijava stiglo je iz Sjedinjenih Država, ali su smetnje zabeležene širom sveta. U Australiji su, na primer, pojedini korisnici koji su pokušali da pristupe sajtu videli praznu stranicu sa prikazanim samo bočnim menijem i trakom za pretragu.

Foto: Shutterstock

Više od milion prijava grešaka

Na vrhuncu problema, Downdetector je zabeležio više od 1,6 miliona prijava grešaka povezanih sa YouTube-om u periodu od 24 sata. Ovaj nagli porast pokazao je koliko se platforma koristi za zabavu, slušanje muzike, dečji sadržaj i gledanje televizije uživo.

Vreme kada se kvar dogodio dodatno je pojačalo njegov uticaj. S obzirom na to da se desio tokom večernjih sati u SAD, vest o padu brzo se proširila društvenim mrežama, dok su korisnici pokušavali da saznaju zašto YouTube ne radi.

Foto: Shutterstock

Servis vraćen u normalu nakon dva sata

Oko 22:15 po istočnom vremenu, kompanija je objavila konačno ažuriranje u kojem je potvrđeno da je problem sa sistemom preporuka rešen. Sve platforme, YouTube.com, YouTube aplikacija, YouTube Music, Kids i TV, ponovo su funkcionisale normalno.

Iako je prekid trajao svega nekoliko sati, pokazao je koliko je sistem preporuka ključan za funkcionisanje YouTube-a. Nakon otklanjanja problema, personalizovane preporuke su se vratile, a usluga je nastavljena bez daljih smetnji širom sveta.

