Meta je najavila da će od aprila Messenger.com prestati sa radom. Svi korisnici koji pokušaju da pristupe ovom sajtu automatski će biti preusmereni na Facebook, gde će moći da šalju poruke.

Ovo znači da će zaseban veb interfejs za dopisivanje prestati da postoji, a korisnici će morati da koriste facebook.com/messages, koji ima skoro identičan izgled kao stari Messenger sajt.

Foto: Shutterstock

Kako će korisnici nastaviti dopisivanje

Za korisnike koji žele da šalju poruke u pregledaču, jedina opcija biće korišćenje Facebook domena. Interfejs je gotovo isti, pa promena neće uticati na funkcionalnost, osim što će sajt Messenger.com prestati da postoji.

Međutim, svi koji nemaju aktivan Facebook nalog moraće da aktiviraju svoj profil ili da koriste mobilnu aplikaciju da bi nastavili dopisivanje.

Foto: Shutterstock

Najviše pogođeni korisnici

Posebno će biti pogođeni korisnici sa deaktiviranim Facebook nalogom. Za njih će jedina opcija ostati mobilna aplikacija ili ponovna aktivacija naloga, jer će veb verzija Messenger.com biti nedostupna.

Meta je naglasila da će svi pokušaji pristupa Messenger.com automatski preusmeriti korisnike na Facebook.com/messages.

Foto: Shutterstock

Meta nastavlja da povlači slične poteze

Ovo nije prvi put da Meta ukida aplikacije ili sajtove povezane sa Messengerom. U decembru prošle godine, kompanija je takođe uklonila Messenger aplikacije za Windows i Mac.

Slični potezi ukazuju na trend kompanije da centralizuje dopisivanje na Facebook platformu i mobilne aplikacije.

Foto: Shutterstock

Zašto se Messenger.com ukida

Meta još uvek nije objasnila tačan razlog ukidanja Messenger.com, ali odluka je deo šire strategije fokusiranja na Facebook domen i mobilne aplikacije.

Korisnici bi trebalo da se pripreme za prelazak na facebook.com/messages, jer će stari veb interfejs nestati već od aprila.

