Valve ukida LCD verziju Steam Deck-a: Dostupnost pogođena nestašicom komponenata!
Valve je upozorio da Steam Deck „može povremeno biti rasprodat“ u određenim regionima zbog nestašice memorije i prostora za skladištenje. Ovo znači da igrači ne bi trebalo da očekuju da će konzola uskoro biti lakše dostupna.
Jeftiniji Steam Deck LCD model je prestao sa proizvodnjom i više neće biti dostupan kada zalihe nestanu. Valve je fazno ukinuo LCD još u decembru, ostavljajući OLED verzije kao jedini izbor za kupce.
Kako AI industrija utiče na dostupnost
Nestašica RAM-a i prostora za skladištenje pogađa tehnološke proizvođače zbog ogromne potražnje iz industrije veštačke inteligencije. AI kompanije kupuju čipove i hard diskove za brzu izgradnju infrastrukture, ostavljajući druge kupce u deficitu.
Prošlog Crnog petka nije bilo dostupnih ponuda za RAM, a Samsung je na CES 2026 upozorio na nadolazeća poskupljenja memorije. Ovi trendovi direktno utiču na dostupnost Steam Deck jedinica.
Kašnjenja drugih Valve uređaja
Valve je morao da odloži izlazak Steam Machine i Steam Frame VR headset-a zbog iste nestašice. Planirano je bilo da se ovi uređaji počnu isporučivati početkom 2026, ali kompanija sada razmatra promenu datuma i cena.
Očekuje se da bi nova cena mogla biti viša nego što je prvobitno planirano, što dodatno komplikuje situaciju za igrače koji su želeli da nabave ove uređaje.
OLED modeli ostaju jedini izbor
Fazno ukidanje LCD modela znači da svi igrači koji žele Steam Deck sada mogu birati samo između OLED verzija. Ovo može povećati potražnju i dodatno otežati nabavku uređaja u narednim mesecima.
Valve je upozorio da je rasprodaja jedinica realna i da igrači treba da planiraju kupovinu unapred kako bi osigurali svoj uređaj.
Budućnost Steam Deck-a
Ova situacija pokazuje kako nestašica komponenti i rastuća potražnja iz AI industrije mogu direktno uticati na gejming uređaje.
Kupci i fanovi Valve proizvoda treba da budu svesni da će dostupnost i cena Steam Deck-a u narednom periodu verovatno biti nepredvidiva, a OLED modeli postaju centralna opcija za sve zainteresovane igrače.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
BONUS VIDEO:
Snimak krije jednostavnu istinu