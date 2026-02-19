Slušaj vest

Valve je upozorio da Steam Deck „može povremeno biti rasprodat“ u određenim regionima zbog nestašice memorije i prostora za skladištenje. Ovo znači da igrači ne bi trebalo da očekuju da će konzola uskoro biti lakše dostupna.

Jeftiniji Steam Deck LCD model je prestao sa proizvodnjom i više neće biti dostupan kada zalihe nestanu. Valve je fazno ukinuo LCD još u decembru, ostavljajući OLED verzije kao jedini izbor za kupce.

Foto: Shutterstock

Kako AI industrija utiče na dostupnost

Nestašica RAM-a i prostora za skladištenje pogađa tehnološke proizvođače zbog ogromne potražnje iz industrije veštačke inteligencije. AI kompanije kupuju čipove i hard diskove za brzu izgradnju infrastrukture, ostavljajući druge kupce u deficitu.

Prošlog Crnog petka nije bilo dostupnih ponuda za RAM, a Samsung je na CES 2026 upozorio na nadolazeća poskupljenja memorije. Ovi trendovi direktno utiču na dostupnost Steam Deck jedinica.

Foto: Shutterstock

Kašnjenja drugih Valve uređaja

Valve je morao da odloži izlazak Steam Machine i Steam Frame VR headset-a zbog iste nestašice. Planirano je bilo da se ovi uređaji počnu isporučivati početkom 2026, ali kompanija sada razmatra promenu datuma i cena.

Očekuje se da bi nova cena mogla biti viša nego što je prvobitno planirano, što dodatno komplikuje situaciju za igrače koji su želeli da nabave ove uređaje.

Foto: sakkmesterke / Alamy / Alamy / Profimedia

OLED modeli ostaju jedini izbor

Fazno ukidanje LCD modela znači da svi igrači koji žele Steam Deck sada mogu birati samo između OLED verzija. Ovo može povećati potražnju i dodatno otežati nabavku uređaja u narednim mesecima.

Valve je upozorio da je rasprodaja jedinica realna i da igrači treba da planiraju kupovinu unapred kako bi osigurali svoj uređaj.

Foto: Rojters

Budućnost Steam Deck-a

Ova situacija pokazuje kako nestašica komponenti i rastuća potražnja iz AI industrije mogu direktno uticati na gejming uređaje.

Kupci i fanovi Valve proizvoda treba da budu svesni da će dostupnost i cena Steam Deck-a u narednom periodu verovatno biti nepredvidiva, a OLED modeli postaju centralna opcija za sve zainteresovane igrače.

