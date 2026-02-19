Slušaj vest

Milijarderka i filantropkinja Melinda French Gejts otvoreno je progovorila o emocijama koje su se ponovo probudile nakon objavljivanja novih dokumenata povezanih sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. U razgovoru za NPR podkast Wild Card priznala je da su je ti zapisi vratili u „veoma, veoma bolna vremena“ njenog braka sa Bilom Gejtsom i ispunili „neverovatnom tugom“.

Naglasila je da odgovore na eventualna otvorena pitanja treba da daju oni čija se imena pojavljuju u dokumentima, uključujući njenog bivšeg supruga. „Tako sam srećna što sam daleko od sve te prljavštine“, poručila je. Njihov razvod ozvaničen je 2021. godine, nakon 27 godina zajedničkog života.

Foto: Mike Lawerence / Getty images / Profimedia

Bil Gejts odgovara na navode iz dokumenata

Ime Bila Gejtsa našlo se u dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, ali on nije optužen za krivična dela od strane Epstinovih žrtava, niti samo pominjanje njegovog imena implicira nezakonite aktivnosti. U izjavi za BBC, njegov portparol je istakao da suosnivač Microsofta nikada nije prisustvovao zabavama sa Epstinom niti bio umešan u ilegalne radnje povezane sa njim.

Gejts je priznao da je susret sa Epstinom bio „ozbiljna greška u proceni“, ali je kategorički odbacio bilo kakvo neprimereno ponašanje. U intervjuu za australijski 9News rekao je da su njihovi susreti bili ograničeni na večere i da nikada nije posetio Epstinovo privatno ostrvo. „Svaki minut koji sam proveo sa njim žalim“, izjavio je, uz izvinjenje zbog tog kontakta.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Dokumenta Ministarstva pravde i sporni mejlovi

Među više od tri miliona dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde nalaze se i dva mejla za koja se čini da ih je Epstin sastavio u julu 2013. godine. Nije poznato da li su ikada poslati, jer su oba poslata sa i vraćena na isti Epstinov nalog, bez vidljivog naloga povezanog sa Gejtsom, i bez potpisa.

Jedan od tih mejlova napisan je kao navodno pismo ostavke iz Fondacije Bill i Melinda Gejts i sadrži tvrdnje o nabavci lekova u vezi sa posledicama seksualnih odnosa. Drugi, koji počinje sa „dragi Bil“, iznosi dodatne optužbe o pokušaju prikrivanja polno prenosive infekcije. Gejts je za australijske medije rekao da mejl nikada nije poslat i da je njegov sadržaj „lažan“.

Foto: EPA/JULIEN DE ROSA, AP/New York State Sex Offender Registry

Dugogodišnja veza pod lupom javnosti

Godinama unazad, Gejts i njegovi predstavnici nastojali su da umanje značaj njegove povezanosti sa Epstinom, navodeći da su se sastali na „nekoliko večera“ povodom potencijalnog filantropskog projekta koji nikada nije realizovan. Nakon najnovijeg talasa objava, portparol je saopštio da dokumenta pre svega pokazuju Epstinovu frustraciju zbog toga što nije imao kontinuiran odnos sa Gejtsom.

„Ove tvrdnje - od dokazano ogorčenog lažova - apsolutno su apsurdne i potpuno neistinite“, navodi se u saopštenju. Dodaje se i da dokumenta oslikavaju koliko je Epstin bio spreman da ide kako bi, prema tim tvrdnjama, pokušao da kompromituje druge.

Foto: AP

Razvod, priznanja i šira mreža kontakata

Američki mediji su ranije izveštavali da je Melinda French Gejts i pre zvaničnog razdvajanja bila uznemirena zbog suprugove povezanosti sa Epstinom. Nakon objave razvoda, Bil Gejts je priznao da je 2019. godine imao aferu sa zaposlenom u Microsoftu, što je dodatno pojačalo interesovanje javnosti za njihov privatni život.

Objavljena dokumenta bacaju novo svetlo na široku mrežu Epstinovih kontakata, koja je obuhvatala poznate ličnosti, poslovne lidere i političke figure. Neki od tih kontakata nastavili su se i nakon njegove osude 2008. godine zbog podvođenja maloletnice. Epstin je preminuo 2019. godine u zatvoru u Njujorku, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, ostavljajući za sobom brojna neodgovorena pitanja.

