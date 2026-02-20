Slušaj vest

Britanski pretplatnici koji koriste određene BT i EE set-top bokseve uskoro više neće moći da gledaju Netflix. Promena stupa na snagu 4. marta 2026. godine, a pogođeni korisnici će morati da nadograde uređaj ili pronađu alternativni način za striming svojih omiljenih serija i filmova.

Ova odluka utiče samo na dva starija uređaja, dok ostali BT TV uređaji zasad nisu pogođeni.

Foto: Shutterstock

Koji uređaji gube podršku

Problem se odnosi na originalni BT TV uređaj sa YouView platformom i BT Recordable TV Box. Ovi uređaji su stariji od jedne decenije i smatraju se tehnološki zastarelim.

Britanski tehnološki magazin T3 napominje da su oba uređaja dobro služila korisnicima, ali više nisu sposobni da podrže nove verzije Netflix aplikacije.

Foto: Shutterstock

Alternative za korisnike

EE TV, kako je sada preimenovana, dostupna je i na uređajima poput Apple TV 4K, koji podržavaju Netflix i brojne druge striming servise. Korisnici ovih platformi mogu nastaviti sa gledanjem sadržaja bez problema.

EE je takođe spreman da pruži podršku i razgovara sa pretplatnicima pogođenih uređaja o prelasku na najnovije modele, kako bi iskustvo striminga ostalo neometano.

Foto: Shutterstock

Zašto Netflix prestaje na starijim uređajima

Netflix i mnogi drugi striming servisi stalno nadograđuju svoje aplikacije, uvodeći brže procesiranje podataka i nove funkcionalnosti. Stariji uređaji, poput pomenutih BT TV bokseva, jednostavno ne mogu da prate ove tehničke zahteve.

Slični problemi javljaju se i kod drugih platformi: Sky Q, na primer, ima poteškoće sa Prime Video i Disney+ servisima, dok noviji uređaji, poput Sky Glass i Sky Stream, rade glatko.

Foto: Shutterstock

Tehnološko zastarevanje i posledice

Stariji pametni televizori često rade sporije ili ne mogu pokrenuti nove aplikacije. Netflix planira veliku nadogradnju svoje aplikacije, koju BT TV uređaji jednostavno nisu sposobni da podrže.

Iako će korisnici morati da promene uređaj, ova situacija je tipična za striming industriju, gde stare tehnologije ne mogu pratiti razvoj novih funkcija i zahteva servisa.

Foto: Shutterstock

Šta korisnici mogu da urade

Najjednostavnije rešenje je prelazak na novije BT ili EE uređaje, ili korišćenje alternativnih platformi kao što su Apple TV 4K. Nadogradnja uređaja obezbeđuje nesmetan pristup Netflix sadržajima i drugim striming servisima.

Redovno praćenje ažuriranja aplikacija i preporuka proizvođača pomaže da se izbegnu iznenadne blokade i zadrži kvalitetno striming iskustvo.

