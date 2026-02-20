Slušaj vest

Kompanija WhatsApp potvrdila je da započinje postepeno uvođenje jedne od najtraženijih funkcija među korisnicima. Reč je o opciji deljenja istorije grupnog razgovora sa novim članovima, što bi trebalo da olakša uključivanje u već postojeće grupe.

Do sada su korisnici koji bi bili dodati u aktivnu grupu ostajali bez konteksta prethodne komunikacije. Nisu mogli da vide ranije poruke, što je često otežavalo praćenje diskusije i razumevanje novih objava.

Foto: Shutterstock

Novi članovi konačno dobijaju kontekst

Prema informacijama sa zvaničnog bloga, kada neko ubuduće doda novog člana u grupu, pojaviće se opcija da mu se pošalju poslednje poruke iz tog razgovora. Neće biti dostupna kompletna istorija, već između 25 i maksimalno 100 prethodnih poruka.

Na taj način novi članovi moći će brže da se uključe u tok komunikacije i shvate o čemu je grupa prethodno diskutovala. Funkcija je osmišljena kao pomoć u snalaženju, a ne kao potpuni arhivski pregled cele prepiske.

Foto: Shutterstock

Transparentnost i kontrola ostaju prioritet

Iz kompanije Meta Platforms naglašavaju da istorija poruka neće biti automatski deljena. Slanje prethodnih poruka moraće ručno da se aktivira za svakog novog člana pojedinačno.

Takođe, svaki put kada se istorija podeli, svi članovi grupe biće obavešteni. Poslate stare poruke biće vizuelno jasno odvojene od novih, kako ne bi dolazilo do zabune ili neprijatnih iznenađenja.

Foto: Shutterstock

Administratori dobijaju dodatna ovlašćenja

Administratori grupa imaće mogućnost da potpuno deaktiviraju opciju deljenja istorije za ceo razgovor. U tom slučaju, čak i ako neko doda novog člana, istorija poruka neće moći da mu bude poslata.

Ova opcija daje dodatni nivo kontrole nad privatnošću grupnih razgovora. Time se balansira potreba za boljom informisanošću novih članova i pravo postojećih učesnika da odluče šta žele da dele.

Foto: Shutterstock

Postepeno uvođenje širom platforme

Iz WhatsApp-a poručuju da je funkcija već počela da se uvodi postepeno i da će biti dostupna sve većem broju korisnika u narednom periodu. Kompanija navodi da nastavlja da postavlja standarde za privatna grupna iskustva na svojoj platformi.

Ova promena predstavlja praktično unapređenje svakodnevne komunikacije. Iako ne menja suštinu aplikacije, mogla bi značajno da olakša organizaciju i praćenje razgovora u sve brojnijim grupama.

