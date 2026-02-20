Slušaj vest

Čuvanje digitalnih podataka na duge staze oduvek je bio izazov za arhiviste i podatkovne centre. Tradicionalni mediji, poput hard diskova i magnetnih traka, vremenom se kvare, pa informacije ne traju više od nekoliko decenija.

Project Silica koristi femtosekundne lasere za kodiranje podataka u staklo, što stvara izuzetno dugotrajne memorijske medije otporne na vodu, toplotu i prašinu. Ova tehnologija obećava očuvanje podataka za 10.000 godina, što je revolucija u svetu arhiviranja.

Foto: Shutterstock

Borosilikatno staklo - nova era skladištenja

Do sada se podaci kodirali samo u čistom silikatnom staklu, koje je skupo i teško dostupno. Novi napredak omogućava korišćenje borosilikatnog stakla, istog materijala koji se nalazi u kuhinjskim posudama i vratima rerni.

Ova promena smanjuje troškove i olakšava komercijalizaciju tehnologije. Takođe, razvijen je sistem za paralelno brzo zapisivanje i testiranje stakla pod ubrzanim starenjem, što potvrđuje da podaci ostaju očuvani hiljadama godina.

Foto: Shutterstock

Nove metode zapisivanja podataka

Naučnici su razvili inovativne metode zapisivanja, uključujući birefrigentne i fazne voxele. Birefrigentni voxeli sada zahtevaju samo dva laserska pulsa, dok fazni voxeli koriste samo jedan, čime se ubrzava i pojednostavljuje proces.

Pored toga, nova metoda čitanja podataka smanjuje potreban broj kamera i delova uređaja za zapis, što dodatno smanjuje troškove i omogućava brže kodiranje podataka u staklo.

Foto: Shutterstock

Paralelno pisanje i optimizacija

Kombinovanjem matematičkog modela zagrevanja stakla i multi-zračnog sistema, moguće je zapisivati više voxela istovremeno, što značajno povećava brzinu snimanja podataka.

Uz pomoć veštačke inteligencije optimizovani su kodovi za očuvanje podataka i smanjenje grešaka. Novi optički metod omogućava testiranje starenja podataka bez oštećenja stakla, potvrđujući dugovečnost informacija.

Foto: Shutterstock

Budućnost čuvanja podataka

Project Silica je pokazao tehnologiju kroz nekoliko primera, uključujući skladištenje filma „Superman“ na kvarcnom staklu i saradnju sa Global Music Vault za čuvanje muzike pod ledom 10.000 godina.

Istraživanje je završeno, ali tim nastavlja da istražuje održive metode dugoročnog očuvanja digitalnih podataka. Ovi rezultati otvaraju put ka sigurnijoj i dugovečnijoj arhivaciji informacija za buduće generacije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: