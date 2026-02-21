Slušaj vest

Umesto da samo pasivno gledate, uskoro bi vaš TV mogao da postane nešto poput pametnog partnera za razgovor, koga možete da pitate o svemu što se prikazuje na ekranu, bez pauziranja videa ili korišćenja telefona.

Umesto da samo skrolujete kroz video opise ili komentare, YouTube sada eksperimentiše sa “Ask” dugmetom koje aktivira konverzacijsku veštačku inteligenciju zasnovanu na modelu Google‑ovog Gemini AI. To znači da dok gledate, recimo, recept za kolač, možete jednostavno izabrati “Ask” ili pritisnuti dugme sa mikrofonom na daljinskom upravljaču i reći: „Koje sastojke koristi ovaj kuvar?“ ili „Kako se zove ta tehnika kuvanja u 3:12?“, a AI će odgovoriti direktno na TV ekranu, sve to bez prekidanja reprodukcije videa.

Foto: Shutterstock

Kako tačno funkcioniše „Ask“ dugme?

Zamislite da ne morate da pauzirate klip, otvarate veb pretraživač ili pretražujete u opisima, već samo pitate televizor ono šta vas zanima, kao da razgovarate sa mudrim YouTube‑om. Ova funkcija se još uvek testira i za sada je dostupna samo odabranim korisnicima koji učestvuju u programu YouTube Premium Labs, ali ako se pokaže stabilnom i korisnom, očekuje se da će postati široko dostupna.

Kada se funkcija pojavi na ekranu videćete mali Ask ili Gemini ikon na TV interfejsu, pritiskom na njega otvara se AI panel, AI onda obrađuje vaš zahtev u realnom vremenu i odgovara direktno u aplikaciji YouTube, sve dok video nastavlja da se prikazuje u pozadini.

televizor Foto: Valery Voennyy / Alamy / Alamy / Profimedia

Gledanje bez prekidanja sadržaja

Podržani jezici u ovoj fazi uključuju engleski, španski, portugalski, korejski i hindi, jasno pokazujući da YouTube želi da ova ideja zaživi globalno, a ne samo na jednom tržištu.

Ova promena je deo šireg trenda u kojem platforme žele da interakcija sa AI postane što prirodnija i ugrađenija u korisničko iskustvo, umesto da zauzima samo mesto u dodatnim aplikacijama ili pretrazi. YouTube je već imao AI „Ask“ opciju na mobilnim telefonima i desktopu, ali širenje na veliki ekran znači da AI sada postaje deo samog gledanja bez prekidanja sadržaja.

Foto: Shutterstock

Glasovne naredbe rade preko mikrofona na daljinskom

Budući da je tipkanje na televizoru često nezgrapno, YouTube omogućava da koristeći mikrofon na daljinskom upravljaču direktno postavljate pitanja glasom. Na nekim televizorima ili uređajima to znači da samo pritisnete i držite dugme mikrofona i govorite prirodno, baš kao da razgovarate sa AI asistentom.

Inače, ovaj potez deo je šire strategije kompanije za 2026. godinu da veliki ekran postane centar pametnog doma i najnaprednije korisničko iskustvo do sada.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: