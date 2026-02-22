Slušaj vest

U poslednjih godinu‑dve dana, sve češće po parfimerijama i prodavnicama kozmetike širom Srbije viđamo devojke kako izvlače telefone, usmeravaju kameru ka bar‑kodu bočice parfema ili losiona, i koriste aplikacije poput INCI Beauty da odmah provere šta se zapravo nalazi u onome što namerno ili nesmotreno nanosimo na kožu.

Ta pojava kod nas nije samo trend, već deo šire promene prema svesnijem i informisanijem izboru lepote, i poslednjih meseci polako postaje svakodnevni ritual Srpkinja pri kupovini.

Sve što treba da uradite jeste da skenirate bar‑kod proizvoda

Aplikacija takvog tipa, INCI Beauty, stara je senzacija među ljubiteljima kozmetike i skincare zajednicama širom sveta. Osnovna ideja je jednostavna: umesto da pokušavate da dekodirate dugačak i teško razumljiv spisak sastojaka na poleđini proizvoda, sve što treba da uradite jeste da skenirate bar‑kod proizvoda kamerom telefona, i aplikacija će odmah prikazati detaljan sastav, ocenu proizvoda i objašnjenja svake komponente.

Ono što čini ovaj trend posebno zanimljivim upravo sada je to da je postao deo rutine mnogih potrošača u Srbiji, posebno među mlađim generacijama. Gen Z i milenijalke ne veruju više samo u lepe reklame ili poznate brendove. Umesto toga, žele transparentnost, da znaju da li proizvod sadrži iritantne ili kontroverzne sastojke, šta znači svaki hemijski naziv na listi i čak da li bi mogao da izazove alergiju ili probleme sa kožom.

Sada je sve teže prevariti kupca

Za mnoge pripadnice lepše polovine, ova aplikacija je postala digitalni asistent za kupovinu, baš kao što ljudi koriste aplikacije za skeniranje hrane da bi proverili nutritivne vrednosti ili alergene, tako sada koriste INCI Beauty i slične servise da bi imali "nezavisno mišljenje" pre nego što stave proizvod u korpu. Rezultat nije samo bolji izbor, već i osećaj da niste prevareni marketinškim floskulama, već da razumete šta zapravo kupujete.

Osim toga, skeniranje barkoda u prodavnici postaje i društveni fenomen imajući u vidu da devojke često dele rezultate pretrage jedna drugoj, komentarišu sastojke i preporučuju alternativne proizvode sa boljim sastavima. Taj osećaj zajedničkog otkrivanja i edukacije pretvara običnu kupovinu u vrstu modernog beauty istraživanja.

Kupovina obuće za đaka za školu Foto: Shutterstock

Aplikacija za sve one kojima je zdravlje na prvom mestu

Iako konkretni podaci o broju korisnika iz Srbije nisu javno dostupni putem globalnih rang lista, postoji nekoliko indikatora da ovo nije „usputna“ aplikacija nego alat koji zaista koristi određena zajednica potrošača. Aplikacija ima više od milion preuzimanja širom sveta na Androidu, sa prosečnom ocenom preko 4,5 zvezdica, što ukazuje na to da je veoma korišćena i pozitivno ocenjena od korisnika mobilnih uređaj. Na domaćim forumima i zajednicama korisnici često pominju INCI Beauty kao preporuku za proveru sastojaka kozmetike skeniranjem bar‑koda, posebno kada diskutuju o sastavu proizvoda i zdravlju kože.

Naravno, aplikacije poput INCI Beauty nisu jedine, u svetu postoji nekoliko sličnih alata koji analiziraju i upoređuju sastojke, ponekad sa različitim pristupima i algoritmima, ali je činjenica da mobilni telefoni sada postaju moćni alati za bolje odluke o lepoti kakve ranije nismo imali.

BONUS VIDEO: