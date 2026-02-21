Slušaj vest

Iako proizvođači navode da su svi dugmići bezbedni za upotrebu, automobilski inženjeri i stručnjaci za auto elektroniku skreću pažnju da prečesto ili pogrešno pritiskanje pojedinih dugmića može poremetiti rad senzora, sistema za asistenciju ili čak ECU (računar vozila).

Najnoviji testovi pokazali su da u određenim situacijama, pritiskanje pojedinih dugmića može dovesti do resetovanja sistema koji kontroliše motor, asistenciju pri kočenju ili čak prikaz informacija o vozilu, što dovodi do privremenih grešaka ili upozorenja na tabli.

Problem prisutniji u modernim vozilima

Problem je što vozači često ne znaju tačno čemu koje dugme služi i, privučeni svetlećim simbolom, pritiskaju dugmiće samo da bi videli šta će se desiti. U realnosti, takve radnje mogu izazvati neugodne i skupe posledice, uključujući posetu servisu radi dijagnostike i resetovanja elektronike.

Stručnjaci savetuju da se pre bilo kakvog eksperimentisanja sa tasterima u automobilima uvek konsultuje uputstvo proizvođača i da se razume osnovna funkcija svakog dugmeta. Takođe, upozoravaju da moderni automobili imaju složene elektronske sisteme koji nisu namenjeni za testiranje vozača, te svaka nenamerna aktivacija može imati lančanu reakciju na više sistema odjednom.

Gde se tačno nalazi zabranjeno dugme?

Ne postoji univerzalno opasno dugme u automobilima, ali kada stručnjaci upozoravaju na elektronske probleme najčešće se misli na tastere koji kontrolišu složene sisteme automobila. Pre svega, najkritičniji su oni povezani sa ECU‑om, resetovanjem elektronike ili test modovima.

Najčešće se radi o tasterima sa oznakama poput „RESET“, „DIAGNOSTIC“, „TEST“ ili čak „SERVICE“, koji se kod nekih modela nalaze na komandnoj tabli, često iza poklopca ili u niši blizu menjača ili pedala.

Postoje i "skriveni" tasteri

U pojednim slučajevima nalaže se ispod table instrumenta, gde proizvođač obično smešta servisne i dijagnostičke tastere, a nekad čak u prostoriji motora, na ECU ili kontrolnim modulima, ali takvi tasteri su uglavnom nedostupni vozaču bez alata. Ovi tasteri nisu namenjeni svakodnevnom pritiskanju jer uglavnom služe servisima za dijagnostiku, resetovanje adaptivnih sistema ili testiranje senzora.

Pritiskanje takvih tastera bez znanja može dovesti do resetovanja sistema asistencije, ABS‑a ili ESC‑a, privremenog gašenja infotainmenta ili digitalne instrument table, pokretanja tzv. test moda koji menja ponašanje senzora ili motora, što može izazvati greške u radu automobila.

Šta je sa električnim vozilima?

U električnim vozilima “opasni” dugmići tj. oni koji mogu da resetuju elektroniku, sistem baterije ili dijagnostiku vozila, nisu namenjeni vozaču za svakodnevnu upotrebu i obično su skriveni ili teško dostupni, da bi se izbegle nenamerne greške. Zato se najčešće nalaze ispod komandne table ili u nišama ispod volana.

U mnogim EV‑ima proizvođači smeštaju servisne tastere ili reset dugmiće iza poklopca na tabli. Ovi tasteri mogu biti označeni kao RESET, DIAG, SERVICE ili sa simbolima servisa. Njihova funkcija je uglavnom za tehničko održavanje i testiranje senzora ili ECU‑a (računara vozila).

