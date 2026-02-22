Slušaj vest

U 2026. se dešava nešto što bi pre samo nekoliko godina delovalo neverovatno jer veliki broj ljudi širom sveta sada namerno briše ili napušta svoje društvene mreže, ne zbog nekog trenda, već zato što se osećaju preplavljeno, izmanipulisano ili jednostavno mentalno iscrpljeno od digitalnog života koji im je namećen.

Ovaj globalni fenomen nije više samo internet meme ili izolovan slučaj imajući u vidu da statistike i lična iskustva govore da ljudi, a posebno mlađe generacije, sve češće odlučuju da se odvoje od, Instagrama, TikToka i sličnih platformi u potrazi za većim mentalnim mirom i stvarnijim vezama.

Foto: Shutterstock

Ljudi jednostavno hoće da odmore mozak

Jedan od najjačih razloga za ovakve odluke nije samo dosada ili gubitak interesa, već mnogi koji su izbrisali aplikacije to rade zato što su shvatili kako algoritmi trenutne generacije hrane anksioznost, poređenje i zavisnost umesto zadovoljstva. Feeds prepuni reklama, neprekidnih oglasa i sadržaja generisanog da izazove emotivnu reakciju mogu ostaviti korisnike sa osećajem da nisu dovoljno dobri, produktivni ili uspešni u sopstvenom životu. U nekim studijama čak se navodi da je veliki procenat mladih spreman na svet bez interneta upravo zbog stresa koji im svakodnevna digitalna potrošnja izaziva.

Na Redditu i drugim online zajednicama pojavljuju se iskreni zapisi ljudi koji su odlučili da naprave drastičnu promenu, od potpunog brisanja svih velikih platformi do dugoročnih digitalnih pauza. Jedan korisnik je podelio da je obrisao sve osim Reddita i otkrio da je to puno pomoglo njegovim ciljevima i koncentraciji, jer društvene mreže koje „samo oduzimaju vreme“ više nisu bile tu da ga ometaju. Drugi koji su se odrekli aplikacija rekli su da im je um postao „mirniji i jasniji“, da su počeli bolje da spavaju i da ne mere vrednost svog života brojem lajkova ili komentara koje dobiju.

Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Instagram kao pobednik u brisanju

Međutim, iskustva nisu uvek jednostavno idilična. Mnogi koji ostave društvene mreže pričaju o tome kako ih je prvih nekoliko nedelja obuzelo osećanje privremene dosade ili osećaja izolacije, jer su te platforme funkcionisale kao izvor instant zabave i društvenog kontakta.

Bilo kako bilo, ako bismo sudili po tome šta ljudi najčešće gugluju u sitne sate uz poruku dosta mi je društvenih mreža, pobednik u disciplini „kako da te izbrišem zauvek“ je definitivno Instagram. Da, mreža savršenih doručaka, još savršenijih stomaka i filtera koji brišu podočnjake bolje nego osam sati sna. U jednom trenutku skrolujete bezazleno, a već u sledećem tražite dugme za izlaz kao da napuštate zapaljeni bioskop.

Foto: Shutterstock

Brisanje naloga često ne znači zauvek zbogom

Odmah iza njega smenjuju se Snapchat, X (bivši Twitter), pa čak i TikTok tj. platforme koje su nam prvo pojele vreme, a onda i živce. Ljudi se najčešće zasite drame, reklama, algoritma koji zna sve bolje od vas i večitog osećaja da svi drugi žive uzbudljivije, lepše i produktivnije živote. Spoiler: ne žive, samo imaju bolji ugao kamere.

Zanimljivo je da brisanje naloga često ne znači zauvek zbogom, više je to digitalni detoks sa dramatičnim izlazom. Izbrišete aplikaciju, izdržite tri dana, pa je ponovo instalirate „samo da vidite nešto“. Društvene mreže su kao bivša ljubav: znate zašto ste otišli, ali vas ipak zanima šta se kod druge strane dešava u životu.

