RAT ZA INTERNET SELI SE U STRATOSFERU

Starlink je postao sinonim za satelitski internet zahvaljujući hiljadama malih satelita u niskoj orbiti, ali ruski inženjeri sada razvijaju alternativu koja ne ide u svemir, već ostaje tik ispod njega. Projekat pod nazivom Baraž-1 oslanja se na velike aerostate, odnosno balone sa komunikacionom opremom, koji lebde u stratosferi na visini od oko 20 kilometara.

Na toj visini, daleko iznad komercijalnih aviona i vremenskih sistema koji utiču na svakodnevno vreme, balon nosi antenske sisteme, repetitore i komunikacionu elektroniku. Umesto da signal putuje do satelita koji kruži oko Zemlje, korisnički uređaji komuniciraju sa platformom koja je „parkirana“ visoko iznad određene teritorije. Ta platforma zatim prosleđuje signal dalje ka drugim stanicama ili mrežama.

Svaki balon pokriva određenu zonu

Razlika u odnosu na Starlink je fundamentalna jer Starlink funkcioniše kao ogromna mreža svemirskih rutera u stalnom pokretu. Svaki satelit ima precizno definisanu orbitu i stalno se smenjuje sa drugim satelitima kako bi pokrio celu planetu.

Ruski pristup je više regionalan i statičan imajući u vidu da jedan balon pokriva određenu zonu, poput lebdeće bazne stanice mobilne telefonije, samo na ekstremnoj visini.

Zašto baloni umesto satelita?

Glavni razlog je trošak i brzina implementacije. Lansiranje satelita zahteva rakete, dug razvoj, logistiku i ogromna ulaganja, dok se balon se podiže znatno jednostavnije i jeftinije. Ako se pojavi tehnički problem, može se spustiti, servisirati i ponovo lansirati bez svemirskih operacija.

Druga prednost je fleksibilnost jer se sistem može relativno brzo premestiti na drugo područje ukoliko je potrebno obezbediti komunikaciju u određenoj regiji, što je posebno važno u situacijama gde je infrastruktura oštećena ili nedostupna.

Tehnički izazovi nisu mali

Stratosfera deluje mirno, ali to je samo na papiru. Na toj visini postoje snažni i promenljivi vetrovi, a održavanje balona na stabilnoj poziciji zahteva napredne sisteme navigacije, upravljanja potiskom i stalno praćenje meteoroloških uslova. Ako platforma izgubi stabilnost, menja se i pokrivenost signalom.

Takođe, materijali moraju da izdrže ekstremne temperature, UV zračenje i razlike u pritisku, dok elektronika mora da funkcioniše pouzdano u uslovima koji su bliži svemiru nego zemlji.

Internet kao strateško oružje

Rusija paralelno razvija i klasičnu satelitsku konstelaciju pod imenom Rassvet, ali balonski sistem predstavlja brži eksperimentalni odgovor na potrebu za nezavisnom komunikacionom infrastrukturom.

To znači da internet više nije samo komercijalna usluga, već deo nacionalne bezbednosti, ekonomije i tehnološkog suvereniteta jer zemlje, pre svega, žele kontrolu nad sopstvenim mrežama i žele alternative u slučaju prekida ili sankcija.

