Slušaj vest

Kompanija Apple planira talas novih najava koji će kulminirati 4. marta, kada će se u više gradova širom sveta održati posebni Apple događaji. Iako se ne očekuje klasična prezentacija sa bine, prema informacijama Bloomberga publiku čeka najmanje pet novih proizvoda, uz kombinaciju hardvera, softvera i čipova.

Trodelni niz najava umesto klasičnog događaja

U najnovijem izdanju newslettera Power On, novinar Mark Gurman navodi da Apple ovog puta priprema trodnevni niz objava. Najave bi trebalo da počnu u ponedeljak 2. marta, dok će završnica biti 4. marta kroz fizičko "Apple experience" dešavanje. Umesto jedne velike prezentacije, očekuje se nekoliko saopštenja za javnost i eventualno promotivni video materijali.

Foto: Shutterstock

Koji proizvodi bi mogli biti predstavljeni

Iako neće biti tradicionalnog keynote obraćanja, očekivanja su velika. Prema Gurmanu, Apple bi mogao da predstavi najmanje pet novih proizvoda iz različitih kategorija.

Moguće najave uključuju novi povoljniji MacBook, model iPhone 17e ukoliko ne stigne ranije, MacBook Pro sa M5 Pro i M5 Max čipovima, MacBook Air sa M5 procesorom, iPad Air sa M4 čipom, osnovni iPad sa A18 procesorom, kao i Mac Studio sa M5 Max ili Ultra čipom i novu generaciju Studio Display monitora.

Novi jeftiniji MacBook opisuje se kao veoma verovatan, posebno jer se navodne boje uređaja poklapaju sa vizuelima iz Apple pozivnice. S druge strane, Gurman smatra da bi predstavljanje i Mac Studija i Studio Displaya u istom trenutku moglo biti previše, pa je moguće da će neki od tih proizvoda stići kasnije.

Foto: Printscreen/Apple

Znaci da stižu osveženi modeli

Dodatno, navodi se da su zalihe pojedinih aktuelnih uređaja u Apple prodavnicama pri kraju, što često ukazuje na skorije osvežavanje linije. Među njima su iPhone 16e, iPad Air sa M3 čipom, MacBook Air sa M4 procesorom i MacBook Pro sa M4 Pro i M4 Max čipovima.

Gurman napominje i da deo najava može biti vezan za softver i nove Apple čipove, pa možda nećemo videti veliki broj hardverskih uređaja. Ipak, predstojeći Apple talas najava već sada deluje kao uzbudljiv početak 2026. godine.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: