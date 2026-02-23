Slušaj vest

Cilj je jasan - omogućiti da uređaji čuvaju snimke lokalno, bez slanja podataka Amazonu i bez zavisnosti od cloud sistema.

Borba za kontrolu nad podacima

Kada kupite Ring kameru za svoj dom, u praksi pristajete da Amazon čuva sve što ona snimi, potencijalno bez vremenskog ograničenja, deli podatke sa organima reda na zahtev i koristi uređaje kao deo šire mreže nadzora. Upravo to želi da promeni Fulu Foundation, neprofitna organizacija koja se zalaže za digitalno vlasništvo nad uređajima koje kupujemo.

Fondaciju je osnovao poznati YouTuber i zagovornik prava na popravku Louis Rossman, a njen model rada zasniva se na nagradama za hakere koji uspeju da uklone sporneili štetne funkcije sa potrošačke tehnologije.

Nagrada za „otključavanje“ Ring sistema

Fulu trenutno nudi više od 11.000 dolara onome ko uspe da napravi softversku modifikaciju koja sprečava Ring kamere da šalju podatke Amazon serverima i uklanja obaveznu vezu sa cloud infrastrukturom.

Planirano rešenje treba da omogući potpunu kontrolu vlasnika nad uređajem, uključujući lokalno čuvanje snimaka i direktno povezivanje sa računarom ili lokalnim serverom, putem WiFi veze ili fizičkog kabla. Uslov je da modifikacija bude izvodljiva uz široko dostupne alate i da funkcioniše na najmanje jednom Ring modelu proizvedenom nakon 2021. godine.

- Ljudi kupuju sigurnosne kamere da bi povećali bezbednost, a ne da bi izgubili kontrolu nad sopstvenim podacima, navodi se u opisu nagrade. - Bez kontrole nad video zapisima, bezbednost može postati iluzija - nastavljaju dalje.

Foto: Shutterstock

Privatnost protiv digitalnog nadzora

Suosnivač fondacije Kevin O’Reilly ističe da je ovo trenutak kada korisnici počinju da razumeju kompromis koji su prihvatili instalacijom pametnih kamera.

- Ljudi žele veću bezbednost, ne manju. Na kraju dana, kontrola je srž bezbednosti. Ako ne kontrolišemo svoje podatke, ne kontrolišemo ni svoje uređaje - poručio je O’Reilly.

Interesovanje za projekat brzo raste, a Fulu Foundation je najavila da će udvostručiti prvih 10.000 dolara donacija u fond za nagradu. Mnogi donatori kažu da žele da podrže ideju digitalne nezavisnosti, čak i ako sami ne koriste Ring uređaje.

Kontroverze koje ne jenjavaju

Ring se već duže vreme nalazi pod kritikama zbog pitanja privatnosti i saradnje sa policijom. Rasprava je dodatno rasplamsana nakon kontroverzne reklame emitovane tokom Super Bowla, koju su kritičari opisali kao promociju masovnog civilnog nadzora.

U talasu nezadovoljstva, neki vlasnici su otišli i korak dalje - umesto pokušaja hakovanja, jednostavno su uklonili ili uništili svoje uređaje.

Video kamera na ulaznim vratima kuće za zaštitu od provale Foto: Shutterstock

Šta ovaj potez znači za budućnost pametnih uređaja

Ako hakerska inicijativa uspe, to bi moglo otvoriti vrata većoj kontroli korisnika nad sopstvenim pametnim uređajima i smanjiti zavisnost od velikih tehnoloških kompanija. Istovremeno, slučaj pokreće širu debatu o privatnosti, vlasništvu nad podacima i granicama cloud tehnologije.

Jedno pitanje ostaje ključno: ko zaista kontroliše uređaje u našim domovima - mi ili kompanije koje stoje iza njih.

