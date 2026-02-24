Slušaj vest

Meta napokon radi na uvođenju zakazanih poruka u WhatsApp, funkcije koju korisnici godinama traže. Iako opcija još nije dostupna, prvi tragovi njenog dolaska već su primećeni u test verziji aplikacije.

Funkcija u razvoju, ali još nije dostupna

Kako prenosi WABetaInfo, u najnovijoj TestFlight beta verziji WhatsApp-a pronađene su reference koje ukazuju da Meta priprema teren za zakazane poruke. Funkcija je za sada i dalje u fazi razvoja i još nije dostupna ni beta testerima.

Ipak, objavljen je snimak ekrana interfejsa gde se u okviru informacija o grupi pojavljuje nova stavka "Scheduled Messages", smeštena ispod opcija "Media, links and docs" i "Starred". To je prvi konkretan znak da funkcija zaista stiže.

Foto: Shutterstock

WhatsApp kasni za konkurencijom

Zakazane poruke već godinama postoje u drugim aplikacijama za dopisivanje. Telegram i iMessage već nude mogućnost da korisnik napiše poruku i podesi tačno vreme kada će biti poslata.

WhatsApp do sada nije imao ovu opciju, pa su korisnici morali da se snalaze uz razne zaobilazne metode, poput korišćenja Apple Shortcuts aplikacije ili drugih trikova.

Još nije poznato koliko će funkcija biti napredna

Za sada nije jasno da li će WhatsApp podržavati naprednije opcije poput Telegram funkcije "Repeat", koja omogućava automatsko ponavljanje poruka u određenim intervalima, što je posebno korisno za podsetnike i ponavljajuće obaveze.

Foto: Shutterstock

Kada stiže korisnicima

Iako funkcija još nije dostupna, ovo je dobra vest za milione korisnika WhatsApp-a. Kako navodi WABetaInfo, nakon završetka razvoja opcija će prvo biti puštena odabranim beta testerima, koji će dati prve utiske i prijaviti eventualne probleme, pre nego što funkcija postane zvanično dostupna svima.

