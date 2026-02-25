Slušaj vest

YouTube je unapredio svoju povoljniju pretplatničku opciju Premium Lite i dodao funkcije koje su do sada bile rezervisane samo za skuplji paket. Korisnici ovog plana od sada dobijaju reprodukciju u pozadini i mogućnost preuzimanja video snimaka za gledanje bez interneta.

Šta je novo u Premium Lite paketu?

Najveća promena odnosi se na dve dugo tražene opcije:

Reprodukcija u pozadini: Video može da nastavi da se reprodukuje i kada zaključate telefon ili pređete u drugu aplikaciju.

Preuzimanje sadržaja: Većinu video snimaka moguće je sačuvati za offline gledanje, bez potrebe za aktivnom internet konekcijom.

Do sada su ove funkcije bile dostupne isključivo uz punu Premium pretplatu.

Koliko košta i koja je razlika u odnosu na puni Premium?

Premium Lite u SAD košta 7,99 dolara mesečno, dok standardni YouTube Premium iznosi 13,99 dolara mesečno.

Ipak, postoje važne razlike:

YouTube Premium Lite:

Uklanja reklame sa većine video sadržaja

Omogućava reprodukciju u pozadini

Omogućava preuzimanje većine videa

I dalje prikazuje oglase u Shorts formatu

Ne uključuje YouTube Music bez reklama

YouTube Premium:

Uklanja reklame sa svih video sadržaja, uključujući muzičke

Uključuje YouTube Music bez reklama

Donosi dodatne opcije poput „jump ahead“, redosleda reprodukcije (queue) i nastavka gledanja

Drugim rečima, Premium Lite je sada znatno privlačniji za korisnike kojima nije bitan muzički deo platforme, ali žele osnovne komforne funkcije bez plaćanja pune cene.

Kada stižu nove opcije?

YouTube je saopštio da je distribucija novih funkcija počela danas, ali da će možda biti potrebno nekoliko nedelja kako bi svi Premium Lite korisnici dobili pristup reprodukciji u pozadini i preuzimanju sadržaja.

Ovim potezom YouTube dodatno diferencira svoje pretplatničke pakete i pokušava da privuče korisnike koji žele kompromis između cene i funkcionalnosti – bez potpunog prelaska na najskuplju verziju usluge.

