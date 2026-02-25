Slušaj vest

Bil Gejts je na internom sastanku sa zaposlenima u svojoj fondaciji otvoreno govorio o svojim vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom i, prema navodima fondacije, „preuzeo odgovornost za svoje postupke“.

Fondacija Gejts je saopštila da je on „iskreno i detaljno odgovorio na više pitanja“, uključujući i nedavno objavljene dokumente američkog Ministarstva pravde koji su ponovo pokrenuli pažnju javnosti na njegov odnos sa Epstajnom.

Prema pisanju Wall Street Journala, Gejts se izvinio zaposlenima i priznao da je bila „velika greška provoditi vreme sa Epstajnom“, ali je naglasio da nije učinio ništa nezakonito niti je bio svedok bilo kakvih nelegalnih aktivnosti. Takođe je rekao da „nikada nije provodio vreme sa žrtvama niti sa ženama oko njega“.

Na sastanku održanom juče, suosnivač Microsoft priznao je da je imao dve afere sa Ruskinjama za koje je Epstajn kasnije saznao, ali je istakao da one nisu uključivale Epstajnove žrtve.

Gejts je naveo da je Epstajna upoznao 2011. godine, nekoliko godina nakon što je finansijer priznao krivicu za podvođenje maloletnice, ali da nije dovoljno proverio njegovu prošlost. Njihovi kontakti trajali su do 2014. godine, uključujući i susrete u inostranstvu, iako, kako tvrdi, nikada nije prenoćio kod Epstajna niti posetio njegovo ostrvo.

Osnivač Microsofta priznao je i da je njegova bivša supruga Melinda Francus Gejts bila skeptična prema Epstajnu, što je kasnije, kako je rekao, dobilo na težini. Par se razveo 2021. godine nakon 27 godina braka, a Melinda je nedavno izjavila da su nova otkrića iz Epstajnovih dokumenata ponovo otvorila „bolan period“ njenog života.

Fondacija je potvrdila da je sastanak bio redovni polugodišnji „town hall“ sa zaposlenima, tokom kojeg je Gejts odgovarao na pitanja o Epstajnovim dokumentima, radu fondacije i budućnosti globalnog zdravlja i veštačke inteligencije.

Gejts nije optužen za bilo kakvo krivično delo u vezi sa Epstajnom.

