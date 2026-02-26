Slušaj vest

Zamislite telefon koji nikada ne morate da priključite na punjač. Ne dan, ne nedelju već decenijama. Upravo takvu viziju predstavila je početkom 2024. godine kineska kompanija BetaVolt, najavljujući nuklearnu bateriju sa radnim vekom do 50 godina.

U svetu u kojem svakodnevno razmišljamo o procentima baterije, ovakva tvrdnja zvuči revolucionarno. Klasične litijum-jonske baterije se troše, degradiraju i vremenom gube kapacitet. Ciklusi punjenja su njihova realnost i ograničenje. BetaVolt tvrdi da bi nova tehnologija mogla da promeni ta pravila.

Šta je zapravo BV100 i koliko je snažan

Prototip nosi naziv BV100 i veličine je novčića. Kao izvor energije koristi radioaktivni izotop nikl-63 i proizvodi 100 mikrovati na 3 volta. Kompanija je najavila i verziju od 1 vata tokom 2025. godine, dok su pojedini izveštaji naveli da je model BV100 ušao u masovnu proizvodnju iste godine.

Brojke, međutim, otkrivaju ključni detalj. Sto mikrovati je izuzetno mala snaga. Dovoljna za određene specijalizovane uređaje, ali daleko od onoga što je potrebno za savremeni pametni telefon. Upravo tu počinje realna analiza i spuštanje očekivanja.

Kako funkcioniše nuklearna baterija

Nuklearne baterije nisu nova ideja. Još 1954. godine kompanija RCA razvila je ranu verziju atomske baterije, dok su 1961. sateliti američke mornarice koristili radioizotopne termoelektrične generatore (RTG) za napajanje u svemiru.

Krajem 2024. istraživači sa University of Bristol predstavili su dijamantsku bateriju zasnovanu na ugljeniku-14, sa procenjenim radnim vekom od više hiljada godina. BV100 funkcioniše po sličnom principu energija nastaje raspadom radioaktivnog materijala. U ovom slučaju, beta čestice iz nikla-63 apsorbuju dijamantski poluprovodnici koji tu energiju pretvaraju u električnu struju.

Zašto ova baterija ne može da pokrene telefon

U saopštenju iz januara 2024. godine, BetaVolt naveo je mogućnost primene u pametnim telefonima i dronovima. Ideja o telefonu koji se nikada ne puni deluje primamljivo ali brojke govore drugačije.

Kako je za Live Science objasnio naučnik za materijale Huan Klaudio Nino, snaga BV100 baterije je u dometu pejsmejkera ili pasivnih senzora. Pametni telefoni tokom video-poziva mogu trošiti i do 4.000 milivati što je višestruko više od 100 mikrovati koje BV100 proizvodi. Razlika nije mala, već ogromna.

Može li se tehnologija jednostavno povećati

Na prvi pogled, rešenje deluje jednostavno povećati snagu baterije. Međutim, kako je 2024. istakao tehnološki magazin Wired, skaliranje ovakve tehnologije nosi ozbiljne izazove.

Procene pokazuju da bi baterija zasnovana na istom principu, sposobna da obezbedi dovoljno energije za standardni pametni telefon, zahtevala stotine kilograma nikla-63. Takva masa je daleko iznad onoga što bi bilo praktično za potrošačku elektroniku. Zbog toga, iako koncept traje decenijama i tehnički funkcioniše, nuklearna baterija za telefon ostaje pre svega fascinantna ideja a ne uređaj koji ćemo uskoro nositi u džepu.

